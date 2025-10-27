TGV Sud-Est : plusieurs trains supprimés après un acte de vandalisme, un retour à la normale prévu mardi

En raison d’un acte de vandalisme constaté entre Lyon (Rhône) et Avignon (Vaucluse) dans la nuit de dimanche à lundi, le trafic de nombreux TGV circulant sur la ligne Sud-Est de la SNCF est perturbé depuis lundi à 6h. Un retour à la normale sur ce tronçon n’est pas envisagé avant ce mardi, selon la compagnie ferroviaire.

Une difficulté accrue pour assurer des déplacements dans le sud-est de l’Hexagone. Le trafic des trains à grande vitesse dans le Sud-Est de la France, fortement perturbé depuis 6h lundi après un acte de vandalisme entre Lyon (Rhône) et Avignon (Vaucluse), ne devrait revenir à la normale que mardi, selon la SNCF.

«La reprise des circulations normales est envisagée mardi 28 octobre» au «matin», a indiqué la compagnie ferroviaire sur son site internet, alors que de nombreux TGV entre Paris et Marseille, Montpellier ou Nice, sont d'ores et déjà supprimés. En revanche, les perturbations ne concernent pas la ligne entre Paris et Lyon.

«Un incendie sur des câbles de signalisation»

C'est un «incendie sur des câbles de signalisation» qui est à l'origine de ces perturbations, a détaillé la SNCF sur son site internet évoquant «un acte de vandalisme», alors que ses équipes sont toujours en train «d'établir le diagnostic précis des dégâts». «Tous les TGV empruntent un autre itinéraire via la ligne classique afin d'éviter la zone de l'incident», a précisé la SNCF.

Vers 8h, sur le site internet de la SNCF, tous les TGV au départ de Paris allant au-delà de Lyon étaient supprimés, et ce au moins jusqu'à 11 h. Dans l'autre sens, les trains partant du Sud-Est de la France en direction de Paris, Lyon ou Strasbourg indiquent jusqu'à trois heures de retard.