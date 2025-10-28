Crues : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

L'institut national de météorologie a placé trois départements en vigilance jaune crue, ce mercredi 29 octobre. Certaines villes comme Montbéliard ou encore Besançon sont concernées.

Une vigilance accrue s'impose. Comme l'alerte le site de Météo-France, trois départements de France sont en proie aux crues ce mercredi 29 octobre.

Plus précisément, les trois départements placés en vigilance jaune crue sont : le Doubs, le Jura et le Rhône.

© Météo-France

Cette alerte de Météo-France devrait durer toute la journée et fait suite à une vigilance jaune déjà annoncée pour les trois départements la veille, mardi 28 octobre. Les alertes jaunes font état d'un «risque de crue génératrice de débordements».

Ce mercredi 28 octobre, une couverture nuageuse dominera le ciel de l'Hexagone, avec des températures conformes aux normales de saison. Il fera 15 °C à Paris, 13 °C à Lille, 16 °C à Lyon et 18 °C à Marseille.