Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Prudence sur les routes. Quatre départements de l’est français ont été placés en vigilance jaune crues pour la journée de ce mardi 28 octobre par Météo-France.

©Vigicrues

Sont concernés par cette vigilance le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.

La rivière la Savoureuse, cours d’eau principal du Belfort, la rivière l’Allan et la rivière du Doubs en amont de l’Arcier sont concernées par les risques principaux de crues.

Par ailleurs, Météo-France prévoit de la pluie sur ces territoires pour une partie de la journée de ce mardi.