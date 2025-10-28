Cyberharcèlement de Brigitte Macron : A la barre sa fille déplore une «dégradation des conditions de santé» de sa mère

Le procès des dix personnes accusées de cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron se poursuit. Ce mardi 28 octobre, à la barre, Tiphaine Auzière, fille de la Première Dame, a déploré devant le tribunal une «dégradation des conditions de santé» de sa mère, cible de rumeurs transphobes.

Une situation difficile pour l'épouse du chef de l'Etat. Au deuxième jour du procès à l'encontre des dix personnes soupçonnées de cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron, sa fille Tiphaine Auzière a témoigné à la barre.

L'avocate de 41 ans, benjamine de Brigitte Macron, a indiqué au tribunal que face à ce cyberharcèlement prolongé, elle avait constaté une «dégradation des conditions de santé» de sa mère.

Brigitte Macron «est contrainte de faire attention aux tenues (qu'elle porte), aux postures car elle sait que son image peut être détournée» en permanence, a par ailleurs déploré Tiphaine Auzière.

