Fin de vie : la loi sera de nouveau débattue à l’Assemblée «en février», annonce le gouvernement

La loi relative à l'aide à mourir devrait faire son retour à l'Assemblée en février 2026. [© Art Photo/Adobe ]
Toujours attendue au Sénat en première lecture, la loi sur la fin de vie sera de nouveau examinée à l’Assemblée nationale en «février», a annoncé le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, ce mardi. 

Un sujet sociétal très attendu. Ce mardi, le ministre des Relations avec le Parlement Laurent Panifous a indiqué que la proposition de loi sur la fin de vie sera de nouveau débattue «en février» à l’Assemblée nationale, en seconde lecture. 

Scindée en deux textes, cette loi, qui avait été adoptée en première lecture au Palais-Bourbon en mai, devra cependant être discuté au Sénat, où la date d’examen n’a pas encore été officiellement entérinée.

Plus d'informations à suivre...

