Fin de vie : la loi sera de nouveau débattue à l’Assemblée «en février», annonce le gouvernement

Toujours attendue au Sénat en première lecture, la loi sur la fin de vie sera de nouveau examinée à l’Assemblée nationale en «février», a annoncé le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, ce mardi.

Un sujet sociétal très attendu. Ce mardi, le ministre des Relations avec le Parlement Laurent Panifous a indiqué que la proposition de loi sur la fin de vie sera de nouveau débattue «en février» à l’Assemblée nationale, en seconde lecture.

Le @gouvernement a inscrit les débats sur la fin de vie à l'@AssembleeNat en février prochain.



Ce combat que j’avais porté aux côtés du rapporteur général @OlivierFalorni, et de l’ensemble des rapporteurs, me tient profondément à cœur.



Je me réjouis qu’il puisse se poursuivre. — Laurent PANIFOUS (@LPanifous) October 28, 2025

Scindée en deux textes, cette loi, qui avait été adoptée en première lecture au Palais-Bourbon en mai, devra cependant être discuté au Sénat, où la date d’examen n’a pas encore été officiellement entérinée.

