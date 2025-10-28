Fortes pluies : ces 13 départements où il devrait pleuvoir abondamment ce mercredi

De la pluie va s'abattre sur plusieurs régions du sud-est mercredi et jeudi. Le risque d'inondation pourrait être localement présent et Météo-France appelle à la vigilance.

Des épisodes de pluie, parfois soutenus, vont balayer le sud, et notamment le sud-est de la France mercredi 29 et jeudi 30 octobre. Météo-France a ciblé plusieurs départements où le risque de fortes pluies diluviennes est particulièrement élevé.

«Mercredi, un épisode de pluie durable débute sur les Cévennes. Ces pluies devraient durer jusqu'en fin de nuit de mercredi à jeudi», détaille Météo-France.

Pour la journée de mercredi, il faudra être très attentif dans les 13 départements suivants : Ain, Ardèche, Aude, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Lozère, Loire, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

Même si le communiqué précise que le risque d'inondation est faible (inférieur à 30%), l'instabilité annoncée appelle à la plus grande prudence. Personne n'a oublié les grosses inondations d'il y a un mois dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

Une instabilité qui se décale sur l'est, des risques d'orages sur la Corse

«Jeudi, l'épisode pluvieux se décale vers l'est et vient concerner l'ouest de la Corse, où les pluies prennent une composante orageuse. Il est également possible que ces pluies soutenues viennent concerner le sud de la région PACA», indique l'agence nationale de météorologie.

En plus des 13 départements déjà concernés mercredi, six de plus le seront jeudi, à savoir : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Avec toujours le même risque, jugé «faible», mais qui mérite de l'attention.

De son côté, la Corse sera confrontée à des risques d'orages, avec la Haute-Corse et la Corse-du-Sud qui sont en alerte.