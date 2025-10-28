Liens entre LFI et les réseaux islamistes : la commission d’enquête se poursuit ce mardi

Les travaux de la commission d’enquête sur les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste se poursuivent à l'Assemblée.

Après deux reports, la commission d’enquête sur les liens entre les mouvements politiques et les réseaux islamistes a désigné Mathieu Bloch du groupe UDR comme rapporteur. Une désignation qui survient trois mois après la création de la commission dont les travaux se poursuivent.

Ce mardi, Nicolas Roche, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), ou encore Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation pour l’islam de France (FIF), seront auditionnés par les parlementaires.

Le soutien des élus à des organisations terroristes ou propageant l’idéologie islamiste, leur participation à des événements liés à ces mêmes organisations, la question du clientélisme et le risque d’entrisme seront au cœur des débats. Les parlementaires auront jusqu’au 24 décembre pour mener leurs travaux à leur terme.

Laurent Wauquiez, patron des députés LR à l’Assemblée nationale et instigateur de cette commission, justifie sa création par un «faisceau d’indices dessinant des liens de complaisance et de soutien entre des élus de la République, essentiellement issus de La France insoumise, et des réseaux islamistes, voire terroristes.» Il évoque notamment la signature, par des élus LFI, d’un appel à une marche contre l’islamophobie organisée par le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), proche des Frères musulmans, ou encore l’investiture, aux élections législatives, par le parti de Jean-Luc Mélenchon, d’un ancien responsable des Jeunes musulmans de France.

Une commission d'enquête qui a mis du temps à démarrer

Le parcours de cette commission, de sa proposition de création jusqu’au début des travaux, a été chaotique. Le 3 juin, la commission des lois de l’Assemblée nationale avait dans un premier temps rejeté la première proposition de création en raison de la mention à sept reprises de LFI dans l’exposé des motifs de la proposition de résolution. Elle avait finalement été validée après que les mentions sur LFI aient été remplacés par des formules plus générales. La désignation du président et du rapporteur avait elle aussi été au cœur de tractations politiques pour empêcher que le député Aymeric Caron n’en prenne la présidence.

Ce mardi, le député LFI Eric Coquerel, président de la commission des Finances de l'Assemblée sera l'invité de Sonia Mabrouk sur CNEWS. Celui-ci pourrait être amené à réagir à cette dite commission.