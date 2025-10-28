Metz : une adolescente de 12 ans agressée sexuellement à la gare, un quarantenaire interpellé

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue pour agression sexuelle sur une adolescente de 12 ans à la gare de Metz (Moselle). Le suspect comparaîtra libre dans les prochains jours.

Un père de famille de 45 ans a été interpellé près de la gare de Metz (Moselle) le dimanche 26 octobre, puis placé en garde à vue pour une agression sexuelle présumée sur une adolescente de 12 ans, a rapporté L’Est Républicain.

Les faits se sont déroulés vers 6 heures du matin dans l'espace détente du hall de la gare, où la victime et sa famille s'étaient endormies en attendant leur train, après avoir raté le précédent. Le Messin aurait profité de ce moment pour passer à l’acte.

L'individu identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance

L’exploitation des caméras de vidéosurveillance a permis d'identifier l'individu. Les forces de l'ordre municipales et nationales, aidées par la description fournie par la victime, ont ensuite procédé à son arrestation quelques heures plus tard, à proximité de la gare.

Contacté par nos confrères, le parquet a indiqué que le suspect n’avait pas d’antécédents judiciaires. «Il s’est vu notifier une convocation devant le tribunal correctionnel de Metz pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire», a précisé le procureur, David Touvet.

L’auteur présumé comparaîtra libre devant les magistrats prochainement.