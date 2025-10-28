Meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon : le principal suspect mis en examen et placé en détention provisoire

Le principal suspect du meurtre d'Ashur Sarnaya, un chrétien d'Irak tué sauvagement à Lyon (Rhône) en septembre dernier, a été remis par l'Italie à la France, où il a été mis en examen et écroué, a-t-on appris ce mardi.

L'affaire rebondit. Le principal suspect d'un chrétien irakien, tué en bas de chez lui à Lyon le 10 septembre dernier, a été remis lundi 27 octobre au soir par les autorités italiennes à la France, a appris CNEWS du parquet national anti-terroriste (PNAT) ce mardi, confirmant une information du Parisien.

Un transfert effectué en vertu d'un mandat d'arrêt européen pour ce ressortissant algérien de 28 ans, mis en examen dès le lendemain des chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle. L'homme a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet.

Cet individu est ainsi soupçonné d’avoir égorgé sa victime, Ashur Sarnaya, qui faisait un live sur TikTok au pied de son immeuble. Il aurait des liens avec Daesh, raison probable pour laquelle le PNAT avait décidé de se saisir des faits.