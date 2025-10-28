Municipales à Paris : le parti Renaissance amené à trancher ce mardi entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel

Le parti présidentiel Renaissance doit se prononcer ce mardi sur le candidat à soutenir aux prochaines élections municipales à Paris. La formation politique semble divisée quant à cet appui, entre la maire du 7e arrondissement Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, représentant du parti Horizons.

Le socle commun pourrait bien se diviser dans la capitale. Ce mardi, le parti Renaissance réunit ses élus et cadres parisiens lors d’une commission d’investiture. A l’issue de cette réunion, la formation présidée par Gabriel Attal devra annoncer qui elle soutiendra lors des prochaines élections municipales à Paris, en mars 2026.

Le choix se porte entre deux candidats : Rachida Dati, ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement pour Les Républicains, et Pierre-Yves Bournazel, élu du 18e arrondissement pour Horizons, le parti d’Edouard Philippe.

Avantage à Pierre-Yves Bournazel ?

Si le parti présidentiel semble divisé sur la question, le résultat final semble s’orienter vers un soutien de Renaissance à Pierre-Yves Bournazel. Le 18 octobre dernier, l’ancien ministre Clément Beaune, un temps pressenti pour se présenter, avait appelé son parti à ne pas «devenir le marchepied» de la candidature de Rachida Dati aux municipales.

«Nous sommes très alignés avec le projet de Pierre-Yves Bournazel», a de son côté déclaré mardi au Monde l'ancien ministre Franck Riester, en charge des élections à Renaissance et proche de Gabriel Attal.

Ce choix éventuel pourrait cependant ne pas ravir tous les cadres parisiens. Dans un entretien accordé à l’AFP, le ministre chargé de l’Europe Benjamin Haddad, élu dans la capitale, a qualifié le soutien éventuel à Pierre-Yves Bournazel de «décision incompréhensible». «Nous pouvons faire basculer Paris si nous sommes unis dès le premier tour. On retombe dans le piège de 2020. La division, c'est la machine à perdre», a jugé l’ancien député de Paris.

Un accord global ?

Ce rangement derrière le candidat d’Edouard Philippe aux prochaines municipales pourrait s’inscrire dans une stratégie plus large. Selon nos confrères de Politico, le parti Renaissance pourrait soutenir Pierre-Yves Bournazel en échange de l’appui d’Horizons «aux candidats macronistes dans autres villes, que sont Annecy, Lille, Bordeaux, Dijon et Nîmes».

Le parti d’Edouard Philippe a d’ailleurs déjà rallié certains candidats Renaissance, tels qu'Antoine Armand, ancien ministre de l’Économie, candidat à la mairie d’Annecy, et Violette Spillebout, députée Ensemble pour la République, en lice à Lille.