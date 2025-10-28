Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Municipales à Paris : Renaissance tourne le dos à Rachida Dati et soutient Pierre-Yves Bournazel

Le parti présidentiel Renaissance devait décider ce mardi qui de Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel serait son représentant aux prochaines élections municipales de Paris en mars 2026. [© Emma DA SILVA / AFP]
Par Antoine Delplanque
Publié le - Mis à jour le

Le parti présidentiel Renaissance s'est prononcé ce mardi sur le candidat à soutenir aux prochaines élections municipales à Paris. Pierre-Yves Bournazel a été préféré à Rachida Dati.

Pierre-Yves Bournazel sera le candidat du parti Renaissance. Ce mardi, il a été plébiscité par les élus et cadres parisiens lors d’une commission d’investiture. A l’issue de cette réunion, la formation présidée par Gabriel Attal a annoncé qu'elle le soutiendrait lors des prochaines élections municipales à Paris, en mars 2026.

Le choix se portait entre deux candidats : Rachida Dati, ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement pour Les Républicains, et Pierre-Yves Bournazel, élu du 18e arrondissement pour Horizons, le parti d’Edouard Philippe. La commission d'investiture du parti a «validé à l'unanimité moins deux voix le soutien à Pierre-Yves Bournazel», a indiqué le parti.

Un avantage concrétisé

Si le parti présidentiel paraissait divisé sur la question, le résultat final semblait effectivement s’orienter vers un soutien de Renaissance à Pierre-Yves Bournazel. Le 18 octobre dernier, l’ancien ministre Clément Beaune, un temps pressenti pour se présenter, avait appelé son parti à ne pas «devenir le marchepied» de la candidature de Rachida Dati aux municipales. 

«Nous sommes très alignés avec le projet de Pierre-Yves Bournazel», avait de son côté déclaré mardi au Monde l'ancien ministre Franck Riester, en charge des élections à Renaissance et proche de Gabriel Attal. 

Malgré un vote sans contestation, ce choix pourrait cependant ne pas ravir tous les cadres parisiens. Dans un entretien accordé à l’AFP, le ministre chargé de l’Europe Benjamin Haddad, élu dans la capitale, avait qualifié le soutien éventuel à Pierre-Yves Bournazel de «décision incompréhensible». 

«Nous pouvons faire basculer Paris si nous sommes unis dès le premier tour. On retombe dans le piège de 2020. La division, c'est la machine à perdre», avait jugé l’ancien député de Paris.

Un accord global ?

Ce rangement derrière le candidat d’Edouard Philippe aux prochaines municipales s’inscrit dans une stratégie plus large. Selon nos confrères de Politico, le parti Renaissance pourrait soutenir Pierre-Yves Bournazel en échange de l’appui d’Horizons «aux candidats macronistes dans d'autres villes, que sont Annecy, Lille, Bordeaux, Dijon et Nîmes». 

Sur le même sujet Les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, annonce le gouvernement Lire

Le parti d’Edouard Philippe a d’ailleurs déjà rallié certains candidats Renaissance, tels qu'Antoine Armand, ancien ministre de l’Économie, candidat à la mairie d’Annecy, et Violette Spillebout, députée Ensemble pour la République, en lice à Lille.

PolitiqueÉlectionsMunicipales à Parisrachida datiPierre-Yves Bournazel

À suivre aussi

«150.000 étrangers en situation irrégulière interpellés en 2024» : Laurent Nunez défend une politique «de fermeté»
Suspension de la réforme des retraites : «Ca me coûte mais je pense qu’il faut le faire pour ramener de la stabilité», reconnaît Sébastien Lecornu
Suivez en direct les Questions au gouvernement

Ailleurs sur le web

Dernières actualités