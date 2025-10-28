Municipales à Paris : Renaissance tourne le dos à Rachida Dati et soutient Pierre-Yves Bournazel

Le parti présidentiel Renaissance s'est prononcé ce mardi sur le candidat à soutenir aux prochaines élections municipales à Paris. Pierre-Yves Bournazel a été préféré à Rachida Dati.

Pierre-Yves Bournazel sera le candidat du parti Renaissance. Ce mardi, il a été plébiscité par les élus et cadres parisiens lors d’une commission d’investiture. A l’issue de cette réunion, la formation présidée par Gabriel Attal a annoncé qu'elle le soutiendrait lors des prochaines élections municipales à Paris, en mars 2026.

Le choix se portait entre deux candidats : Rachida Dati, ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement pour Les Républicains, et Pierre-Yves Bournazel, élu du 18e arrondissement pour Horizons, le parti d’Edouard Philippe. La commission d'investiture du parti a «validé à l'unanimité moins deux voix le soutien à Pierre-Yves Bournazel», a indiqué le parti.

Un avantage concrétisé

Si le parti présidentiel paraissait divisé sur la question, le résultat final semblait effectivement s’orienter vers un soutien de Renaissance à Pierre-Yves Bournazel. Le 18 octobre dernier, l’ancien ministre Clément Beaune, un temps pressenti pour se présenter, avait appelé son parti à ne pas «devenir le marchepied» de la candidature de Rachida Dati aux municipales.

«Nous sommes très alignés avec le projet de Pierre-Yves Bournazel», avait de son côté déclaré mardi au Monde l'ancien ministre Franck Riester, en charge des élections à Renaissance et proche de Gabriel Attal.

Malgré un vote sans contestation, ce choix pourrait cependant ne pas ravir tous les cadres parisiens. Dans un entretien accordé à l’AFP, le ministre chargé de l’Europe Benjamin Haddad, élu dans la capitale, avait qualifié le soutien éventuel à Pierre-Yves Bournazel de «décision incompréhensible».

«Nous pouvons faire basculer Paris si nous sommes unis dès le premier tour. On retombe dans le piège de 2020. La division, c'est la machine à perdre», avait jugé l’ancien député de Paris.

Un accord global ?

Ce rangement derrière le candidat d’Edouard Philippe aux prochaines municipales s’inscrit dans une stratégie plus large. Selon nos confrères de Politico, le parti Renaissance pourrait soutenir Pierre-Yves Bournazel en échange de l’appui d’Horizons «aux candidats macronistes dans d'autres villes, que sont Annecy, Lille, Bordeaux, Dijon et Nîmes».

Le parti d’Edouard Philippe a d’ailleurs déjà rallié certains candidats Renaissance, tels qu'Antoine Armand, ancien ministre de l’Économie, candidat à la mairie d’Annecy, et Violette Spillebout, députée Ensemble pour la République, en lice à Lille.