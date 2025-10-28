Notre-Dame de Paris : la cathédrale célébrée sur une pièce de 2 euros

Une nouvelle pièce de 2 euros débarquera dans le porte-monnaie des Français à compter de cette semaine. Sa particularité ? Sur le côté face figure la célèbre façade de Notre-Dame de Paris, qui a réouvert ses portes l'année dernière.

Un bel hommage. Près de six ans et demi après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, la monnaie de Paris a frappé 20 millions de pièces de 2 euros à l'effigie du célèbre édifice français.

Chaque année, l’État passe commande auprès de l'industrie monétaire de France afin de remplacer 50 à 60 millions de pièces de deux euros abîmées. Parmi celles-ci, deux pièces commémoratives peuvent être intégrées. Après les 315.000 pièces à l'image du Louvre émises en janvier dernier, c'est Notre-Dame qui est à mise à l'honneur à l’approche de l’anniversaire de sa réouverture en décembre dernier, après plus de cinq ans de travaux.

«Comme tous les Français, nous avons été émus par l’incendie de Notre-Dame. Près d’un an après la réouverture, c’est une façon de célébrer l’ensemble des artisans et métiers d’art qui ont été mobilisés sur le chantier», a déclaré Marc Schwartz, président-directeur général de la Monnaie de Paris au Parisien.

Deux pièces de collection déjà disponibles

Ce tirage, l’un des plus importants pour une pièce spéciale - proche du record de 24 millions pour les Jeux olympiques de Paris 2024 - a été produit à l’usine de Pessac (Gironde). Ces pièces seront progressivement mises en circulation dès cette semaine, et dans les mois à venir selon les besoins, après leur livraison à la Banque de France.

La face représentant les deux tours de Notre-Dame, couronnées du vitrail de la Rose du midi et entourées des inscriptions «RF 2025» et «Notre-Dame de Paris», est signée Joaquin Jimenez, le graveur général de la Monnaie de Paris.

«À travers cette monnaie de 2 euros, nous avons cherché à capturer la magnificence du monument et la richesse des lignes gothiques de l’édifice parisien. Cette collection est un témoin de la renaissance de Notre-Dame, maintenant gravée pour la postérité», a-t-il déclaré.

Compte tenu du large tirage, cette pièce n'est pas destinée à devenir un objet de collection, et conservera donc sa valeur de 2 euros, exceptée celles réalisées par Saint-Martin, Monaco, Andorre et le Vatican en quantité très limitée.

Toutefois, deux pièces de collection frappées de la cathédrale sont commercialisées dès ce mardi 28 octobre par la Monnaie de Paris au prix de 12 et 25 euros. «Tous les pays de la zone euro ont le droit à deux pièces commémoratives de 2 euros par an. C’est la seule que l’on peut modifier. Toutes les autres ont une version unique qu’on peut changer tous les quinze ans», a expliqué Julien Sabouret, chef de collection à la Monnaie de Paris.

Les monarchies de l'Union européenne bénéficient cependant d'une exception, puisqu'en cas de succession au trône, les pièces traditionnelles peuvent être modifiées pour représenter le nouveau souverain.