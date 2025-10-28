Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Six départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France concernant les risques d'orages pour cette journée du mercredi 29 octobre.

Des éclairs à prévoir. Alors que le ciel reste couvert sur presque toutes les régions de l'Hexagone ce mercredi 29 octobre, six départements ont été placés en vigilance jaune pour «orages» par Météo-France.

Sont concernés : l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. En outre, ces mêmes départements ont été également placés en vigilance jaune pour «pluie-inondation». Et les habitants de la Drôme devront se montrer d'autant plus prudents car une alerte supplémentaire a été émise pour le «vent».

©Météo France

Plusieurs averses attendues

Dans son dernier bulletin, l'agence météorologique a indiqué que des pluies toucheront la Bretagne et la pointe du Cotentin en matinée, tandis que des précipitations arroseront également le Piémont et la chaîne des Pyrénées. Ces dernières seront légèrement plus intenses du littoral du golfe du Lion aux contreforts sud du Massif central jusqu'au littoral varois.

Durant l'après-midi, de timides éclaircies reviendront sur la Bretagne, ponctuées d'averses. Les pluies s'étendront du Poitou-Charentes vers les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France.

Sur le pourtour méditerranéen, «il pleut des plages languedociennes et varoises jusque sur la Drôme et l'Ardèche où un coup de tonnerre n'est pas à exclure», selon les prévisionnistes.