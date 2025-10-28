Paul Christophe, président du groupe Horizons à l’Assemblée : «Sur la suspension de la réforme des retraites, on ne peut pas mentir aux Français»

Député du Nord et président du groupe Horizons à l’Assemblée nationale, Paul Christophe est revenu pour CNEWS sur la première semaine d’examen du budget pour 2026. L’ancien ministre des Solidarités a rappelé «la ligne de stabilité», défendue par Edouard Philippe, excluant une suspension coûte que coûte de la réforme des retraites.

Quel est votre point de vue sur cette première semaine de discussion sur le projet de loi de finances ?

Nous venons de sortir d’une période particulière. Une instabilité politique forte. Nous revenons à l’essence même du rôle du député, c’est-à-dire le travail parlementaire.

La question budgétaire va nous animer. L’abandon de l’article 49.3, qui permet de faire passer un budget sans vote, nous place dans l’obligation de trouver un accord.

Nous avons eu des débats assez apaisés en commission des Finances contrairement à l’an passé ou c’était beaucoup plus tendu. Si tout le monde a tenté d’avancer ses pions, il manque désormais 7 milliards d’euros en raison des amendements venant de la gauche sur le texte initial. Il va falloir revoir cette copie dans l’Hémicycle ou alors dans la seconde partie du budget qui concerne les dépenses.

Quelle est votre vision quant à ce budget ?

En ce qui concerne Horizons, notre philosophie a toujours été celle de la stabilité politique, ce qui exclut la censure. Mais aussi, la stabilité économique, par le respect d’une trajectoire budgétaire en dessous de 5% du PIB, pour rester crédible par rapport à nos partenaires européens ou ceux qui vont nous prêter de l’argent demain.

Nous essayons de mettre en avant un discours de responsabilité, tout en ayant conscience que le premier impératif est de permettre à l’État d’avoir un budget. Il ne sera pas parfait, il ne correspondra à aucune des aspirations de l’ensemble des groupes. Cela s’appelle le compromis.

Ce compromis est-il possible, malgré les tensions entre certains groupes ?

Quand certains groupes et partis disent que «seul leur programme compte», c’est difficile de parler de compromis. Parfois, les discours sont d’ailleurs différents en privé qu’en public. Chez Horizons, nous avons fait le choix de ne pas avoir de ligne rouge. Certaines mesures nous paraissent très désagréables, mais il y a un impératif budgétaire qu’il ne faut jamais oublier.

C’est l’essence même du parlementaire que de débattre et d’échanger. Nous retrouvons dans cette séquence un peu folle, la noblesse du débat parlementaire. Il faut juste que nous fixions désormais les limites budgétaires et que nous ne pensions pas qu’à nous.

Ne craignez-vous pas que les débats sur la suspension, ou non, de la réforme des retraites ne cristallisent pas l’ensemble de l’examen du budget ?

Ce sera un élément fort du débat sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Je suis assez franc, on ne peut pas mentir aux Français. Lorsque j’ai été amené à interroger Sébastien Lecornu à l’Assemblée nationale, j’ai demandé qui allait payer ce recul de deux ans et quel serait son coût réel, car quelqu’un devra payer cette suspension et ce sera en grande partie les retraités. Je ne vois pas cette suspension d’un bon œil.

Vous avez émis des doutes quant au coût de cette suspension…

Cette suspension ne coûterait pas 100 millions d’euros. Ce chiffre n’inclut pas les nouvelles recettes qui disparaitraient. On parle plus de 400 millions d’euros de pertes en réalité. On ne peut pas mentir aux Français comme certains le font en proposant des mesures fiscales qui vont tuer la création d’emplois, voire provoquer la fermeture d’entreprises.

Je considère que repousser la réforme des retraites à plus tard sera plus douloureux, notamment pour les jeunes. Je comprends que c’est plus démagogique de défendre la retraite à 62 ans ou la grande réforme Mitterrandienne des 60 ans. Je veux juste rappeler qu’en 1988, François Mitterrand évoquait déjà le «problème démographique» présent en France.

Je préfèrerais que nos collègues socialistes s’inspirent de leurs homologues espagnols, qui ont repoussé l’âge de départ à la retraite à 67 ans pour financer le système par répartition. Nous devrons travailler plus longtemps et être plus nombreux à le faire.

Quelles sont les limites de la réforme d’Elisabeth Borne ?

Ce texte est passé par un document budgétaire. Dans le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale. Il ne pouvait donc aborder que des questions budgétaires. Nous n’avons pas pu aborder les questions de pénibilité ou encore des sujets relatifs à la carrière des femmes. Ce sont des sujets qui sont toujours sur la table et qu’il faut corriger.

Quand vous écoutez le Conseil d’orientation des retraites et la Cour des comptes, tous deux ont reconnu que la réforme des retraites était nécessaire mais pas suffisante. Le recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans ne permet pas de garantir la soutenabilité du système par répartition pour les générations futures. Une part de capitalisation devient inévitable.

Êtes-vous optimiste quant aux semaines à venir ?

Je suis positif. Tant qu’il y a un chemin, il y a un espoir. A nous de faire preuve de responsabilité. Nous avons du temps pour discuter du budget.

Nos échanges avancent, notamment sur la taxation des grandes fortunes. Les socialistes se sont dit prêts à construire une autre taxe, qui ne toucherait pas au patrimoine productif, comme le proposait la taxe Zucman.

Chacun doit bouger. De notre côté, Horizons n’est pas du tout favorable à cette logique de taxe. Mais si nous devons accepter une taxe raisonnable pour permettre de faire passer un budget, nous pourrons l’accepter si cela n’impacte pas négativement nos entreprises. Tout est une question d’équilibre.

Certains de nos adversaires prennent les problématiques les unes après les autres. Ce qui peut être séducteur. Nous avons une vision plus large de la situation. Nous allons essayer de discuter article par article, avec pédagogie, afin d’assurer l’équilibre du budget et ainsi d’éviter le moindre désordre, comme une fermeture d’entreprise, ou la suppression d’emplois.

Vous avez évoqué une ligne de «stabilité», est-ce pour cela que vous n’avez pas censuré le gouvernement «Lecornu II» malgré les discussions sur la réforme des retraites ?

Nous avons toujours tenté de garder une ligne cohérente. Nous ne comptons pas censurer ce gouvernement. Les Français attendent de nous qu’on se mette au travail.

Si vous regardez bien, Edouard Philippe ne s’est jamais montré offensif à l’égard d’Emmanuel Macron. Il n’a jamais appelé à une démission immédiate mais à une élection anticipée et surtout après le vote d’un budget crédible pour la France.

Une nouvelle dissolution, ou censure, aurait un coût budgétaire, mais aussi démocratique. Il y a de fortes chances que nous nous retrouvions, encore une fois, avec une Assemblée divisée en trois et un pays ingouvernable.

Nous défendons un projet de société. Celui-ci nous amène à nous projeter à 20,30, voire 40 ans. C’est plus difficile à développer et travailler que ceux qui ne proposent que deux ou trois spots populistes.

*Entretien réalisé le vendredi 24 octobre