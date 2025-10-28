Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé cinq départements de l'Hexagone en vigilance jaune au risque de «pluie-inondation» pour la journée de ce mercredi 29 octobre.

Le ciel sera menaçant ce mercredi, en particulier au-dessus du sud-est du pays. À partir du début de l'après-midi, des précipitations importantes vont s'abattre sur la vallée du Rhône.

© Météo-France

À tel point que Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour le risque de pluie-inondation : l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, le Var et le Vaucluse.

«Mercredi, un épisode de pluie durable débute sur les Cévennes», a averti l'agence météorologique nationale. Ces pluies devraient durer jusqu'en fin de nuit de mercredi à jeudi, notamment le long du Rhône.

Sur le même sujet Fortes pluies : ces 13 départements où il devrait pleuvoir abondamment ce mercredi Lire

Des inondations très localisées pourront également avoir lieu. Soyez donc très prudents si vous habitez ou travaillez près d'un cours d'eau.

pluieInondationvigilance météo

À suivre aussi

Fortes pluies : ces 13 départements où il devrait pleuvoir abondamment ce mercredi
Pluie-inondation : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi
Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités