Plus précis, équipé de nouvelles têtes nucléaires... Ce que l'on sait du M51.3, la dernière version du missile balistique équipant les sous-marins français

Par Dimitri Niel
Publié le

La ministre des Armées Catherine Vautrin a signé, vendredi 24 octobre, la mise en service opérationnel du M51.3, la troisième version du missile balistique embarqué à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français (SNLE), après plus de dix ans de développement.

C'est l'une des composantes principales de la dissuasion nucléaire française. Ce mardi, la ministre des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, a annoncé sur X avoir signé, le vendredi 24 octobre, la mise en service opérationnel de la troisième version du M51, le M51.3.

Depuis 2010, ce missile mer-sol balistique stratégique, développé par ArianeGroup, équipe les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la Marine nationale. Déclinés en plusieurs versions, ces projectiles sont conçus pour être lancés depuis les profondeurs des océans.

Les garants de la dissuasion nucléaire océanique

Ils emportent sous leur coiffe plusieurs têtes nucléaires océaniques (TNO), d'une puissance unitaire d'environ 100 kilotonnes selon certains experts, soit l'équivalent d'une centaine de Little Boy, la bombe atomique lancée sur Hiroshima en 1945.

Longs de 12 mètres et d'un poids de 54 tonnes au lancement, les M51 ont une portée estimée entre 9.000 et 10.000 kilomètres, avec une précision évaluée à environ 200 mètres. Ces performances, couplées à la discrétion des quatre SNLE français, permettent d'assurer une dissuasion nucléaire crédible.

La mise en service du M51.3, développé pendant plus d'une décennie et effectuée après plusieurs tirs d'essais, permet de pérenniser cette posture.

Équipée des nouvelles TNO-2, la dernière version du missile balistique a une portée plus grande, est plus précise et a une capacité de pénétration des défenses antimissiles plus performante, selon le ministère des Armées.

Et l'élaboration de leurs remplaçants, les M51.4, est déjà à l'étude. La Direction générale de l'armement a notifié à ArianeGroup en août 2025 le développement et la production de cette future version.

Attendus pour la décennie 2030, ils entreront en service en même temps que le premier SNLE de 3e génération, actuellement en construction sur les chantiers de Naval Group à Cherbourg, dans la Manche.

