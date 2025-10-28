Toute l’actu en direct 24h/24
Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la journée de ce mercredi 29 octobre, Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour «vents violents». 

De fortes rafales sont attendues. Après une accalmie, la météo devrait être légèrement plus capricieuse ce mercredi 29 octobre. 

En ce sens, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour «vents violents». 

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, l’Isère, la Loire, le Rhône ainsi que la Saône-et-Loire.

D'après les prévisions des météorologistes, les vents commenceront dans la nuit de mardi et continueront jusqu'à 9h mercredi. Ils reprendront ensuite dans la soirée aux alentours de 21h. 

Les prévisionnistes préconise la prudence pour les départements concernés par cette vigilance. 

vigilance météovents violentsFrance

