Ben Bader : ce que l'on sait de la mystérieuse mort de l'influenceur

Ben Bader, star américaine des réseaux sociaux, est décédé le jeudi 23 octobre à l'âge de 25 ans. La piste criminelle n'est pas écartée par la police.

Une mort «extrêmement soudaine». Le célèbre créateur de contenu américain Ben Bader est décédé le jeudi 23 octobre, à l'âge de 25 ans, après avoir été retrouvé inconscient dans le complexe résidentiel d'Admiral's Cove, situé à Jupiter, en Floride (États-Unis), où il résidait.

Shawn Reed, porte-parole du département de police locale, a indiqué que l'influenceur, qui cumulait plus de 200.000 abonnés sur Instagram, Twitter et X, a été «découvert par d'autres résidents et semblait ne plus respirer» vers 18h30.

«Les mesures de réanimation ont été mises en place avant l'arrivée des premiers secours et poursuivies par le personnel médical. M. Bader a ensuite été transporté en ambulance vers un hôpital local, où son décès a été prononcé», a-t-il ajouté.

L'enquête concernant son décès est toujours en cours, les autorités n'écartant pas la piste criminelle, en attendant les résultats de l'autopsie.

Un «visionnaire qui a agi avec amour»

Sa mort a été annoncée par la petite amie de l'influenceur, Reem, qui l'a qualifiée d'«extrêmement soudaine» dans une vidéo TikTok publiée le 26 octobre. «Il n'y avait vraiment aucun signe avant-coureur de ce qui allait se passer. Nous étions censés dîner ensemble ce soir-là et il semblait si normal. Je venais de lui parler sur Face Time quelques heures avant son décès et il était si heureux et si normal et il souriait et était si drôle», a-t-elle confié.

De son côté, sa famille l'a qualifié de «visionnaire qui a agi avec amour, vécu avec intention et transformé ses passions en actions pour aider les autres» dans un communiqué.

«Il a profondément marqué tous ceux qui l'ont connu par sa sagesse, son humour et sa compassion. Ben vivait pleinement chaque jour, inspirant son entourage à trouver un sens à leur vie, à tisser des liens et à trouver un but», a-t-elle poursuivi.

Originaire de Cincinnati, Ben Bader était notamment connu sur les réseaux sociaux pour ses contenus lifestyle et ses conseils financiers.