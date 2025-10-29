Bison Futé : les prévisions de circulation pour le dernier week-end des vacances de la Toussaint

En ce dernier week-end des vacances de la Toussaint, Bison Futé annonce un trafic dense, notamment ce vendredi 31 octobre. Certains axes seront à éviter.

Les retours de vacances vont perturber le trafic. Comme l'annonce le prévisionniste du trafic routier français Bison Futé, le week-end du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre s'annonce difficile, sur les axes de l'Hexagone.

Bison Futé annonce en effet que «la conjugaison de ce dernier week-end de vacances scolaires et du jour de la Toussaint, samedi, devrait entraîner de nombreux déplacements vendredi». Le spécialiste du trafic ajoute que «cette fin de semaine sera également marquée par le début des congés scolaires pour le Luxembourg et la fin pour la Belgique».

De quoi expliquer pourquoi l'ensemble du territoire français métropolitain sera évalué en «circulation difficile», représenté par la couleur jaune.

© Bison Futé

Dans le sens des départs, les congestions les plus importantes concerneront «les frontières du Nord Est (A1, A2, A31) et de la côte méditerranéenne (A7, A8, A50, A51)». Ces axes devraient être saturés dès l’après-midi et le rester jusqu’en début de soirée.

Un week-end fluide, sauf en Île-de-France

Dans le sens inverse, la situation sera la même et sera particulièrement délicate sur la A1, A2 et A25. Les littoraux, atlantique (RN165 et A63), comme méditerranéen (A7, A9 et A75) seront touchés. Un trafic important qui s’étendra de la fin de la matinée jusqu’en début de soirée.

Samedi 1er novembre, Bison Futé anticipe des progrès importants, laissant place à des axes fluides sur l'ensemble du pays, dans le sens des départs. En ce qui concerne les retours, seule l'Île-de-France sera marqué par une «circulation difficile», notamment l'autoroute A10. «Elle sera renforcée par les nombreux déplacements engendrés par la Toussaint et ainsi prolonger les difficultés jusqu’en début de soirée», peut-on lire sur le site de Bison Futé.

© Bison Futé

Enfin, dimanche 2 novembre, la situation devrait être la même que la veille : une carte essentiellement verte, même si certaines difficultés au niveau des retours devraient perdurer en région parisienne. Cette fois, c'est la A13 qui risque d'être congestionnée, ce depuis le début de l'après-midi et jusqu'en début de soirée.