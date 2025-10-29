Durcissement du découvert bancaire : ce qui va changer à partir du 20 novembre 2026

À compter du 20 novembre 2026, les règles encadrant le découvert bancaire en France seront alignées sur celles du crédit à la consommation pour répondre à une directive européenne. Il faudra attendre la validation de son conseiller pour être autorisé à être en découvert de plus de 200 euros.

Dès l'an prochain, et comme dans les autres Etats de l'UE, le découvert bancaire va voir ses règles modifiées en France.

Concrètement, à partir du 20 novembre 2026, le découvert bancaire sera considéré comme un crédit à la consommation.

La directive européenne du 18 octobre 2023, qui oblige tous les pays de l’Union européenne d’harmoniser la réglementation des crédits aux particuliers, entrera ainsi en vigueur en ce sens, impactant les établissement bancaires.

Cette directive a d'ailleurs été transposée en droit français, via une ordonnance adoptée en Conseil des ministres en septembre dernier, explique le média spécialisé MoneyVox.

Si jusqu'ici le changement à venir était passé inaperçu, il se fera pourtant vite ressentir pour des millions de Français, dès l'an prochain.

La solvabilité du client examinée

De 0 à 200 euros, le découvert ne changera pas. En revanche, dès 201 euros, la banque devra l'autoriser, alors qu’auparavant il était automatiquement accordé.

Dans les faits, la banque va devoir «évaluer la solvabilité du client, afin de s’assurer qu’il est en mesure de rembourser», précise la Banque de France, citée par Le Figaro. D'après MoneyVox, les établissements bancaires devront même consulter le fichier des incidents de crédits. Bon à savoir : les autorisations de découvert accordées avant le 20 novembre 2026 ne seront en revanche pas concernées.

Officiellement, le but de ce changement est de limiter les dérives, mieux protéger les consommateurs et réduire le risque de surendettement, expliquait en septembre le compte rendu du gouvernement.

Reste que nombre de Français, dans un contexte persistant de crise économique, s'appuient sur le découvert bancaire pour précisément régler leurs dépenses. Au même moment où le gouvernement validait par ordonnance la directive de Bruxelles, le baromètre du pouvoir d’achat des Français de Cofidis révélait en septembre 2025 que 38% des Français sont concernés par un découvert bancaire à en moyenne 411 euros par mois.

Par ailleurs et pour mémoire, selon l’Insee, un salarié du secteur privé sur deux touche moins de 2.190 euros net par mois alors que le salaire moyen à temps plein s’élève à 2.733 euros net par mois.