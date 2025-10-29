«Il faut lever toute ambiguïté» entre LR et le RN estime Xavier Bertrand

Face aux récentes dissensions au sein du parti, Xavier Bertrand a appelé ce mercredi 29 octobre Bruno Retailleau à lever les «ambiguïtés» sur les relations entre Les Républicains et le Rassemblement national.

Un rapprochement qu’il désapprouve. Président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand a appelé ce mercredi sur BFM à une clarification des relations entre son parti (LR) et celui de Marine Le Pen (RN).

Alliance entre LR et RN: "Il faut lever toute ambiguïté", estime Xavier Bertrand pic.twitter.com/JPvO9Acvin — BFMTV (@BFMTV) October 29, 2025

«Il faut lever toute ambiguïté», a martelé Xavier Bertrand, précisant avoir effectué cette demande il y a une semaine lors d'un bureau politique de LR qui a suspendu les six ministres issus de leurs rangs et qui ont pourtant rejoint le gouvernement de Sébastien Lecornu, faisant fi des consignes du parti.

Ce dernier a précisé avoir demandé de la «clarté sur la ligne». Par ailleurs, Xavier Bertrand a indiqué refuser tout alliance avec le RN, estimant que LR devait appeler lors d’une élection à ne pas accorder «une seule voix pour les dirigeants des Insoumis, pas une seule voix pour les dirigeants RN».

Une allusion à l’appel lancé par Bruno Retailleau à ne pas donner «une seule voix à la gauche» lors d'une récente législative partielle dans le Tarn-et-Garonne, qui a mené à l’élection de Pierre-Henri Carbonnel (UDR).

Des figures LR dans le viseur de Xavier Bertrand

Xavier Bertrand a également ciblé les positions prises récemment par le vice-président du parti, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, qui a voté une motion de censure déposée par l'extrême droite contre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Président de l’Association des maires de France et édile de Cannes, David Lisnard est également dans le viseur de Xavier Bertrand pour s’être prononcé en faveur de la censure de Sébastien Lecornu, et demandé une présidentielle anticipée, comme le RN.

«Je débusquerai toutes celles et ceux qui sont ambigus», a promis le président des Hauts-de-France, qui nourrit des ambitions présidentielles et qui se présente comme un rempart face au RN pour avoir battu à deux reprises Marine Le Pen dans sa région.

«Il faut savoir que la vocation d'une famille politique issue du gaullisme (...) n'est pas de monter sur le porte-bagage de l'extrême droite parce qu'il faudrait aller avec les vainqueurs», a-t-il déclaré, avant d'ajouter que le rapprochement avec le RN n'était défendu que par ceux «qui ont baissé les bras».