Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé huit départements du sud-est du pays en vigilance jaune orages pour la journée de ce jeudi 30 octobre.

La prudence est de rigueur. Huit départements du sud-est sont soumis à une vigilance jaune orage par Météo-France pour la journée de ce jeudi 30 octobre.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, le Var et le Vaucluse.

©Météo-France
En parallèle, sept départements sont soumis à une vigilance jaune pluie-inondation, sept autres à une vigilance jaune crues et un à une vigilance jaune vents.
 

Météo-Francevigilance météoorages

