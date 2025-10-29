Pluie-inondation : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé cinq départements de l'Hexagone en vigilance jaune au risque de «pluie-inondation» pour la journée de ce mercredi 29 octobre.

Le ciel sera menaçant ce mercredi, en particulier au-dessus du sud-est du pays. À partir du début de l'après-midi, des précipitations importantes vont s'abattre sur la vallée du Rhône.

À tel point que Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour le risque de pluie-inondation : l'Ardèche, la Drôme, le Gard, la Lozère et le Vaucluse.

«Mercredi, un épisode de pluie durable débute sur les Cévennes», a averti l'agence météorologique nationale. Ces pluies devraient durer jusqu'en fin de nuit de mercredi à jeudi, notamment le long du Rhône.

Des inondations très localisées pourront également avoir lieu. Soyez donc très prudents si vous habitez ou travaillez près d'un cours d'eau.