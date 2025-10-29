Pluie-inondation : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Méteo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour pluie et inondation ce jeudi 30 octobre.

Des pluies abondantes sont attendues. Comme l'annonce Météo-France, sept départements sont en proie aux pluies et aux inondations ce jeudi 30 octobre. Le sud-est de la France est particulièrement touché.

Plus précisément, les sept départements concernés sont : la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse-du-Sud.

© Météo-France

Cette alerte devrait être en vigueur dans un premier temps au cours de la nuit de mercredi 29 à jeudi 30 octobre. Une accalmie devrait permettre à l'ensemble des départements de revenir en absence de vigilance, avant que celle-ci n'entre une nouvelle fois en vigueur, du petit matin à la fin de soirée du jeudi.

Par ailleurs, ce jeudi, plusieurs départements ont également été placés en alerte jaune pour orages, vent ou encore crues.