Record : Nvidia est la première entreprise évaluée à 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Le géant américain des puces électroniques et du calcul informatique Nvidia est devenu la première entreprise au monde à être valorisée à 5.000 milliards de dollars (4.296 milliards d'euros), ce mercredi.

La bulle de l'IA ne cesse de grandir. Grâce à son expertise dans le monde de l'intelligence artificielle, l'entreprise américaine Nvidia a franchi le cap symbolique des 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière, ce mercredi 29 octobre.

Peu après l'ouverture à Wall Street, le prix de son action s'établissait à 210,90 dollars, une hausse de 4,91%, lui permettant d'afficher une capitalisation boursière de plus de 5.000 milliards de dollars. Une première mondiale qui prouve que l'appétit pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle ne cesse d'attirer les investisseurs.

Un record multiplié par 5 en moins de 10 ans

En 2018, le cap des 1.000 milliards de dollars de valeur avait été passé un autre géant de la Tech de la Silicon Valley : Apple.

Contrairement à Apple, qui propose des produits finis, Nvidia est un éditeur de logiciels et un concepteur de processeurs graphiques ou encore d'interfaces de programmation d'applications pour le calcul intensif. Cette société américaine créée en 1993 en Californie a pour concurrents d'autres mastodontes comme AMD, Intel ou encore Qualcomm.

La puissance boursière de Nvidia se remarque également grâce à ses investissements propres : ce mardi 28 octobre, la firme américaine a décidé de prendre une part de 2,9% dans le fabricant finlandais d'équipements télécoms Nokia. Un achat d'une valeur d'1 milliard de dollars, qui a provoqué l'envolée en Bourse de l'entreprise finlandaise (+20%).