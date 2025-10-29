Vents violents : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée de ce mercredi 29 octobre, Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune pour «vents violents».

De fortes rafales sont attendues. Après une accalmie, la météo devrait être légèrement plus capricieuse ce mercredi 29 octobre. En ce sens, Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune pour «vents violents».

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, l'Ardèche, l'Aveyron, la Drôme, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône ainsi que la Saône-et-Loire.

D'après les prévisions des météorologistes, les vents se maintiendront jusqu'à 9h ce mercredi. Ils reprendront ensuite dans la soirée aux alentours de 21h.

Les prévisionnistes préconisent la prudence pour les départements concernés par cette vigilance. Par ailleurs, six départements ont été placés en vigilance jaune orages, cinq en vigilance jaune pluie-inondation et trois en vigilance jaune crues