Vol au Louvre : faits «partiellement» reconnus par les suspects interpellés, bijoux toujours recherchés… Ce qu’il faut retenir du point presse de la procureure

La procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, a tenu ce mercredi 29 octobre, un point presse au sujet de l’enquête en cours sur le cambriolage survenu au Louvre le 19 octobre dernier. Voici ce qu’il faut retenir.

Un point d'étape très attendu. Ce mercredi 29 octobre, la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, a tenu une conférence de presse pour faire part «des avancées majeures» effectuées dans le cadre de l’enquête sur le cambriolage du Louvre.

Pour rappel, le 19 octobre dernier, aux alentours de 9h30, quatre individus ont pénétré dans la galerie d’Apollon du musée du Louvre de Paris. En l’espace de sept minutes, les cambrioleurs se sont emparés de bijoux historiques de la Couronne estimés à 88 millions d’euros. Deux d'entre eux ont été interpellés à ce jour.

Plus de 150 prélèvements effectués

«Je veux souligner cette mobilisation exceptionnelle de tous. Au total, une centaine d’enquêteurs ont travaillé tout au long de la semaine nuit et jour, pour identifier au plus vite les malfaiteurs et retrouver les bijoux», a indiqué Laure Beccuau.

Au cours des investigations sur les lieux du vol, plus de 150 prélèvements ont été réalisés et analysés. Par ailleurs, «la procédure comporte actuellement 189 scellés de toute nature, qui ont été constitués sur les lieux du vol et lors de perquisition», a-t-elle par ailleurs précisé.

Un premier suspect interpellé de 34 ans

Le premier homme a été arrêté le samedi 25 octobre «à 20h à l’aéroport de Roissy, alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Algérie sans billet de retour pour la France».

Âgé de 34 ans, il est de nationalité algérienne, et vit en France depuis 2010 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). La procureure a précisé qu’il «était sans activité au jour de son arrestation mais il avait auparavant exercé les professions de ripeur et de livreur».

Le suspect était «déjà connu des services de police et de justice pour des faits relevant essentiellement de la délinquance routière, il a également été condamné pour un fait de vol. Il a été ciblé grâce aux traces ADN retrouvées sur un des scooters ayant servi aux malfaiteurs»

Un deuxième suspect arrêté de 39 ans

Le second suspect interpellé l’a été à 20h40 le 25 octobre dernier à proximité de son domicile. «Rien ne permet d’affirmer qu’il était en partance pour l’étranger», a tenu à préciser la procureure de la République de Paris.

Âgé de 39 ans, le suspect réside à Aubervilliers, où il est né. Au cours de son audition, il a déclaré exercer «clandestinement l’activité de chauffeur de taxi». Il est par ailleurs déjà connu de la justice pour des faits de vols aggravés et se trouvait au moment des faits «sous contrôle judiciaire pour une autre affaire de vol aggravé qui doit être jugée en novembre au tribunal correctionnel de Bobigny».

«Son ADN a été retrouvé sur une des victimes fracturées, ainsi que sur des objets abandonnés au cours de la fuite», a confirmé Laure Beccuau.

Les faits «partiellement» reconnus

La procureure de la République de Paris a confirmé qu’au cours de leurs auditions les deux hommes «ont partiellement reconnu leur participation aux faits devant les enquêteurs.»

Ils vont donc être présentés à des «magistrats instructeurs en vue de leur mise en examen pour les infractions de vols en bande organisée», a poursuivi Laure Beccuau, qui a rappelé que ce crime était passible d’une lourde amende et de 15 ans de réclusion criminelle.

Un groupe de malfaiteurs plus large envisagé

La procureure de la République de Paris a confirmé la présence d’au moins quatre malfaiteurs sur le lieu du vol mais n’a toutefois pas écarté l’hypothèse d’un groupe de malfaiteurs plus large.

«L’ensemble de l’équipe n’ayant pas été interpellé, je ne détaillerais pas davantage les éléments dont nous avons connaissance», a-t-elle ajouté.

Les bijoux toujours recherchés

Malheureusement, la procureure de la République a confirmé qu’à l’heure actuelle les bijoux étaient encore recherchés. «Je veux garder l’espoir qu’ils pourront être retrouvés et rendus au musée du Louvre et plus largement à la Nation», a déclaré Laure Beccuau.

«Ces joyaux sont dorénavant invendables. Quiconque les achèterait se rendrait coupable à son tour de recel de ce crime. Il est encore temps de les restituer», a-t-elle mis en garde.

Par ailleurs, «la couronne d’Eugénie, qu’ils ont laissé tomber dans leur fuite, a pu être récupérée par les enquêteurs. La directrice du Louvre a fait savoir combien il serait délicat de la restaurée».

Une tentative d’incendie de la nacelle

La procureure de la République a confirmé que le camion-nacelle ayant permis aux cambrioleurs de s’introduire dans la galerie d’Apollon par la rue avait été volé le 10 octobre aux alentours de 9h dans la commune de Louvre dans le Val-d’Oise.

«La victime de ce vol a expliqué avoir été sollicitée pour un déménagement. Arrivée sur le lieu du rendez-vous, elle avait été maintenue sur place par deux hommes qui s’étaient emparés des clés et du véhicule».

Certains témoins ont pu voir les cambrioleurs tenter de mettre le feu à la nacelle au moment de leur fuite. «Des traces d’essence ont été effectivement retrouvées sur le véhicule, ainsi qu’un jerrican», a confirmé la procureure de la République.

La tentative d’incendie a toutefois échoué du fait de l’arrivée concomitante des services de sécurité du musée et des forces de l’ordre.