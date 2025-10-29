Vol au Louvre : le nouveau préfet de police «fermement opposé» à un commissariat dans le musée

Le nouveau préfet de police de Paris, Patrice Faure, s'est dit, ce mercredi, «fermement opposé» à l'installation d'un commissariat au sein du musée du Louvre, demandée par sa présidente, Laurence des Cars, après le vol de bijoux.

Un commissariat dans chaque musée ? Dimanche, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait déjà opposé son refus à Laurence des Cars concernant l'installation d'un commissariat au sein du Louvre.

S'exprimant lors d'une table ronde sur la sûreté des musées organisée par la commission de la culture du Sénat, Patrice Faure a confié que s'il faisait droit à cette demande, chacun (musée, établissement public) lui réclamerait aussi un commissariat.

Dans la ligne du ministre, le nouveau préfet de police de Paris, qui a pris ses fonctions lundi, a fait valoir qu'il préférait concentrer ses efforts sur la protection «périmétrique». Il a affirmé qu'il y avait eu «1.080 interventions autour du Louvre depuis le début de l’année».

Il a souligné qu'il y avait «1.300 caméras au Louvre». «Pour autant, a-t-il dit, il y a un pas technologique qui n'a pas été franchi (...) Les caméras ne sont pas toutes numériques».

vers des caméras dotées d'intelligence artificielle ?

Concernant le casse du Louvre, dont le préjudice a été évalué à 88 millions d'euros, le nouveau préfet de police a révélé que «la première alerte» parvenue à la police était un «appel au 17 passé à 09h36 par un cycliste» voyant le monte-charge et les malfaiteurs. Trois minutes plus tard, «à 09h39 les effectifs de police étaient sur place», a-t-il dit.

Patrice Faure a révélé en outre que l'arrêté préfectoral, valable 5 ans, autorisant le système de vidéosurveillance du Louvre était «caduc depuis le 17 juillet 2025». «Il n'y a pas eu de demande de reconduction» par la commission idoine, a-t-il dit, soulignant toutefois que cette «infraction administrative» n'avait pas eu d'incidence sur le fonctionnement des caméras de surveillance du musée.

Le préfet de police de Paris a regretté qu'il ne soit pas possible d'utiliser des caméras dotées d'intelligence artificielle pour suivre «les mouvements de matériaux», en l'occurrence celui des scooters des malfaiteurs. «Si nous avions eu cette autorisation, nous aurions pu traquer très rapidement (les voleurs) avec une possibilité d'interception qui aurait été bien plus favorable », a-t-il dit.