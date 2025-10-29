Vol au Louvre : le renseignement s'alarme d'une «accélération» des cambriolages de musées et d'églises

Une note du renseignement publiée ce mardi indique une augmentation des vols dans les musées et les églises, qui sont ciblés par le crime organisé.

Renfermant des objets de valeur, les musées et les églises sont convoités par le crime organisé. Dans une note publiée ce mardi 28 octobre, le service de renseignement et d'analyse sur la criminalité organisée (Sirasco) du ministère de l'Intérieur liste les vols survenus ces dernières semaines et s'alarme de l'«accélération» du phénomène.

Tout en haut de cette liste figure évidemment le cambriolage du musée du Louvre, au cours duquel des bijoux de la Couronne ont été dérobés le 19 octobre dernier, pour un préjudice évalué à 88 millions d'euros.

Au lendemain de ce casse, des pièces de monnaies anciennes d'or et d'argent ont été subtilisées à Langres, en Haute-Marne. Le Sirasco évoque également deux affaires récentes de vols dans des églises où des vases ont été démontés et cassés pour être revendus, ainsi que le cas du Muséum d'histoire naturelle de Paris, au sein duquel 6 kg de pépites d'or ont été dérobés.

L'or comme valeur refuge

Cet attrait des groupes de criminalité organisée pour les objets détenus par les musées et les églises, voire des particuliers, s'explique soit par la valeur intrinsèque des oeuvres, soit par leur composition, impliquant souvent l'or et et les pierres précieuses.

Dans le premier cas, les voleurs doivent avoir un réseau de receleurs pour écouler les marchandises ou avoir été commandités pour effectuer le vol. Dans le deuxième cas, ils démontent les objets et les revendent, sans identification possible de l'oeuvre.

Les artefacts constitués d'or sont particulièrement prisés car il s'agit d'une valeur refuge en plein essor. En ce qui concerne le vol de pépites au Muséum d'histoire naturelle de Paris, une suspecte, une ressortissante chinoise, a d'ailleurs été arrêtée à Barcelone (Espagne), en possession d'une refonte d'or de près d'un kilo.

Les vols réalisés par des «petites mains»

D'après le Sirasco, le vol de pièces de porcelaine chinoise ancienne prospère lui aussi actuellement en Europe. La France en a connu un exemple avec le cambriolage du musée Dubouché de Limoges, le 4 septembre dernier, au cours duquel deux plateaux chinois et un vase classés «trésors nationaux» ont été dérobés en pleine nuit. Le préjudice est estimé à 6,5 millions d'euros.

La liste ne s'arrête pas là puisqu'une centaine de croix huguenotes ont aussi été soustraites au musée du Désert le 7 octobre à Mialet, dans le Gard, et le musée Jacques Chirac à Sarran (Corrèze) a connu deux cambriolages à la mi-octobre.

Dans sa note, le Sirasco indique que ces casses sont souvent réalisés par des «petites mains» que le crime organisé recrute via des messageries privées. Dans chacune de ces affaires, l'Office national de lutte contre le trafic de biens culturels a été saisi pour faire la lumière sur ces trésors disparus.