Accords franco-algérien, frais bancaires, délit de séjour irrégulier… Quel est le programme de la niche parlementaire du RN ce jeudi ?

Le Rassemblement national défendra plusieurs de ses propositions phrases ce jeudi à l’occasion de sa niche parlementaire. Le groupe présidé par Marine Le Pen entend notamment réinstaurer le délit de séjour irrégulier.

L’Assemblée nationale marque une pause dans l’examen du budget ce jeudi à l’occasion de la niche parlementaire du Rassemblement national. Le groupe présidé par Marine Le Pen défendra ses propositions de loi, inscrites à l’ordre du jour du Palais-Bourbon.

Dénonçant l’incarcération de Boualem Sansal, le RN proposera notamment l’étude un texte «visant à dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 1968». Celui-ci crée un statut unique aux Algériens, en matière de circulation, de séjour, d’emploi et de protection sociale. S’agissant d’une proposition de «résolution», ce texte, même s’il est voté, n’aurait pas de valeur législative.

Le Rassemblement national placera également le handicap au cœur de sa niche parlementaire, par le biais d’une proposition de loi visant à «faciliter les démarches des personnes dont le handicap présente un caractère irréversible et n’est pas susceptible d’évolution favorable». Elle vise à permettre le versement de certaines prestations sociales, comme l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Délit de séjour irrégulier et frais bancaires

En outre, le Rassemblement national défendra une proposition de loi permettant de rétablir le délit de séjour irrégulier abrogé en 2012 sous la présidence de François Hollande. Dans le détail, ce délit punirait de 3.750 euros d’amende le séjour illégal de toute personne majeure en France. Une peine complémentaire de «trois ans d’interdiction du territoire français» est également prévue.

De son côté, le député Jean-Philippe Tanguy proposera de «limiter les frais bancaires injustes», reprenant une loi similaire portée par le groupe communiste.

Lors de cette niche parlementaire, le RN défendra également «la mise en place de parkings privés pour les hôpitaux», par le biais d’un texte prévoyant d’inscrire dans la code de la santé que «tout établissement public de santé dispose d’un parc de stationnement gratuit».

Parmi les autres mesures qui pourraient être évoquées ce jeudi, l’obligation d’afficher l’origine des produits sur leur étiquette, ou encore la protection des personnels de l’Éducation nationale.