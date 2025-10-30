Accords franco-algériens : quels sont les groupes qui ont voté la résolution du RN à l’Assemblée ?

Les députés ont adopté, par 185 voix contre 184, une proposition de résolution du Rassemblement national visant à «dénoncer» les accords franco-algériens de 1968. Une première victoire pour le groupe de Marine Le Pen, obtenue grâce aux votes de parlementaires d’autres formations politiques.

Un coup de tonnerre au Palais Bourbon. Ce jeudi, en ouverture de sa niche parlementaire, le Rassemblement national est parvenu à faire adopter une proposition de résolution visant à «dénoncer» les accords franco-algériens de 1968. Si ce texte n’a des fins que «symboliques» et ne modifie en rien la loi, celui-ci représente la première victoire du groupe président par Marine Le Pen dans son histoire, à l’Assemblée nationale.

✅ Adoption de la proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 1968.



La proposition du RN a été adoptée à une voix près. Pour y parvenir, l’alliance entre Marine Le Pen et l’UDR, le parti d’Eric Ciotti, a ainsi bénéficié du soutien d’autres groupes parlementaires, nécessaire pour obtenir une majorité. En effet, 26 députés LR, 17 Horizons et 2 LIOT ont voté cette résolution, lui permettant d’être adopté.

Gabriel Attal visé par la gauche

Si son groupe, comme celui du MoDem, s’est opposé à ce texte, Gabriel Attal est pointé du doigt par une partie de la gauche. À l’issue du vote, les élus socialistes et écologistes ont critiqué l’absence de l’ancien Premier ministre et de ses députés.

«Ils étaient où les macronistes ? Gabriel Attal absent ! À une voix près, Horizons, LR et l'extrême droite votent ensemble la fin de l'accord de 1968 avec l'Algérie», a fustigé le patron des socialistes Olivier Faure sur X.

«Ils étaient où les macronistes ? G Attal absent ! À 1 voix près Horizon (E Philippe), LR et l'extrême droite votent ensemble la fin de l'accord de 1968 avec l'Algérie.» — Olivier Faure (@faureolivier) October 30, 2025

En effet, si une trentaine de députés EPR ont voté majoritairement contre le texte, une cinquantaine étaient absents de l'Hémicycle, dont Gabriel Attal.

De son côté, Marine Le Pen s’est félicitée «d’une journée historique», demandant au gouvernement de tenir «compte» du vote du Parlement sur son texte, qui appelle à dénoncer l'accord qui offre aux Algériens des clauses spécifiques en matière d'immigration et de séjour en France.