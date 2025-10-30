Toute l’actu en direct 24h/24
En directCrise avec Alger : Bruno Retailleau estime que l'exécutif «ne peut ignorer» la dénonciation de l'accord franco-algérien à l'Assemblée nationale

Emmanuel Macron doit «assumer la fermeté avec l'Algérie», selon Bruno Retailleau. [© REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu a déclaré ce jeudi qu'il fallait «renégocier» l'accord franco-algérien de 1968. Un texte dénoncé ce jeudi 30 octobre lors d'un vote à l'Assemblée dans le cadre d'une résolution présentée par le RN. «Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque», a déclaré le Premier ministre.
«Il est urgent de tourner la page de la violence», explique Jean-Luc Mélenchon

Sur X, Jean-Luc Mélenchon a estimé que le vote de l'Assemblée nationale sur l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie est «une résolution d'une extrême agressivité envers l'Algérie».

 

«Il est urgent de tourner la page de la violence», souligne-t-il. En citant le Rassemblement national à l'origine de cette proposition, il affirme que la France fait face à une nation «revancharde et haineuse, qui cultive les vieilles passions et envenime les rapports».

Ce vote «envoie un signal extrêmement douloureux pour les Français nés au Maghreb», ajoute le chef de file des Insoumis.

Une première historique pour le Rassemblement national

Comme chaque groupe politique, le Rassemblement national dispose d’une niche parlementaire annuelle. Fort de ses 89 députés, le parti a profité de celle de ce mercredi pour défendre plusieurs textes centrés sur l’Algérie et l’immigration. Fait inédit, une proposition issue de son groupe a été adoptée par l’Assemblée nationale ce jeudi 30 octobre.

En fin de matinée, les députés ont approuvé de justesse la proposition visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968, texte devenu particulièrement sensible depuis la dégradation des relations entre Paris et Alger. À une voix près (185 pour, 184 contre), le parti de Marine Le Pen s’est offert une victoire symbolique et significative.

Déclaration
«Emmanuel Macron et le gouvernement ne peuvent plus faire la sourde oreille», tonne Jordan Bardella

Jordan Bardella assure qu'«Emmanuel Macron et le gouvernement ne peuvent plus faire la sourde oreille» après le vote de l'Assemblée nationale concernant les accords de 1968 entre la France et l'Algérie.

Ils «doivent maintenant mettre en œuvre la volonté du peuple français: faire respecter la France face au régime algérien, stopper l'immigration», assène le président du Rassemblement national.

Déclaration
Emmanuel Macron doit «assumer la fermeté avec l'Algérie», selon Bruno Retailleau

Bruno Retailleau estime qu'Emmanuel Macron doit «assumer la fermeté avec l'Algérie», suite au vote de l'Assemblée nationale pour adopter une proposition de résolution visant à dénoncer les accords de 1968 entre la France et l'Algérie.

«Pour sortir de la crise politique», le président de la République «ne peut ignorer ce vote», estime le président des Républicains. «Avec l'Algérie, la diplomatie des bons sentiments a échoué et les privilèges accordés aux immigrés algériens n'ont plus lieu d'être», précise-t-il.

«La politique étrangère de la France n'est pas faite par des résolutions au Parlement, selon le Premier ministre
Alerte
Sébastien Lecornu «pense» qu'il faut «renégocier» l'accord franco-algérien de 1968

Lors d’un déplacement à Carentan, dans la Manche, le Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé, ce jeudi 30 octobre, qu’il fallait «renégocier» l’accord franco-algérien de 1968. 

Cette annonce est faite à la suite de la dénonciation demandée ce jour par l'Assemblée nationale dans le cadre d'une résolution présentée par le Rassemblement national (RN).

«Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque (...) On voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même période», a déclaré le Premier ministre, précisant que «c'est le président de la République qui est garant des traités, qui les négocie et qui les signe». 

AlgérieFranceCrise

