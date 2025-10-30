Sur X, Jean-Luc Mélenchon a estimé que le vote de l'Assemblée nationale sur l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie est «une résolution d'une extrême agressivité envers l'Algérie».
🔴 France-Algérie : nous voulons vivre en paix !
👉 https://t.co/R60DuX7wjcpic.twitter.com/Hi8izixx2k
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 30, 2025
«Il est urgent de tourner la page de la violence», souligne-t-il. En citant le Rassemblement national à l'origine de cette proposition, il affirme que la France fait face à une nation «revancharde et haineuse, qui cultive les vieilles passions et envenime les rapports».
Ce vote «envoie un signal extrêmement douloureux pour les Français nés au Maghreb», ajoute le chef de file des Insoumis.
Comme chaque groupe politique, le Rassemblement national dispose d’une niche parlementaire annuelle. Fort de ses 89 députés, le parti a profité de celle de ce mercredi pour défendre plusieurs textes centrés sur l’Algérie et l’immigration. Fait inédit, une proposition issue de son groupe a été adoptée par l’Assemblée nationale ce jeudi 30 octobre.
En fin de matinée, les députés ont approuvé de justesse la proposition visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968, texte devenu particulièrement sensible depuis la dégradation des relations entre Paris et Alger. À une voix près (185 pour, 184 contre), le parti de Marine Le Pen s’est offert une victoire symbolique et significative.
Jordan Bardella assure qu'«Emmanuel Macron et le gouvernement ne peuvent plus faire la sourde oreille» après le vote de l'Assemblée nationale concernant les accords de 1968 entre la France et l'Algérie.
L'Assemblée nationale s'est prononcée : sur proposition du Rassemblement National, les députés demandent la fin des accords franco-algériens de 1968, qui favorisent l'immigration algérienne dans notre pays.
Emmanuel Macron et le gouvernement ne peuvent plus faire la sourde…
— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 30, 2025
Ils «doivent maintenant mettre en œuvre la volonté du peuple français: faire respecter la France face au régime algérien, stopper l'immigration», assène le président du Rassemblement national.
Bruno Retailleau estime qu'Emmanuel Macron doit «assumer la fermeté avec l'Algérie», suite au vote de l'Assemblée nationale pour adopter une proposition de résolution visant à dénoncer les accords de 1968 entre la France et l'Algérie.
Le président de la République ne peut ignorer ce vote pic.twitter.com/kUEpdgJbtc
— les Républicains (@lesRepublicains) October 30, 2025
«Pour sortir de la crise politique», le président de la République «ne peut ignorer ce vote», estime le président des Républicains. «Avec l'Algérie, la diplomatie des bons sentiments a échoué et les privilèges accordés aux immigrés algériens n'ont plus lieu d'être», précise-t-il.
Lors d’un déplacement à Carentan, dans la Manche, le Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé, ce jeudi 30 octobre, qu’il fallait «renégocier» l’accord franco-algérien de 1968.
Cette annonce est faite à la suite de la dénonciation demandée ce jour par l'Assemblée nationale dans le cadre d'une résolution présentée par le Rassemblement national (RN).
«Il faut le renégocier parce qu'il appartient à une autre époque (...) On voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même période», a déclaré le Premier ministre, précisant que «c'est le président de la République qui est garant des traités, qui les négocie et qui les signe».