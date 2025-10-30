«Il est urgent de tourner la page de la violence», explique Jean-Luc Mélenchon

Sur X, Jean-Luc Mélenchon a estimé que le vote de l'Assemblée nationale sur l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie est «une résolution d'une extrême agressivité envers l'Algérie».

«Il est urgent de tourner la page de la violence», souligne-t-il. En citant le Rassemblement national à l'origine de cette proposition, il affirme que la France fait face à une nation «revancharde et haineuse, qui cultive les vieilles passions et envenime les rapports».

Ce vote «envoie un signal extrêmement douloureux pour les Français nés au Maghreb», ajoute le chef de file des Insoumis.