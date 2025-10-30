Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Deux départements ont été placés en vigilance jaune concernant les risques face aux «crues» ce vendredi 31 octobre.

La vigilance est toujours de mise dans la Vaucluse, qui est en vigilance jaune pour les crues depuis hier, rejoint par le Rhône en cette journée du vendredi 31 octobre.

@Météo-France

«La vigilance jaune crues ne concerne plus que la partie aval de l'Aygues entre Orange et la confluence avec le Rhône dans le Vaucluse (84) et le tronçon de la Saône à Lyon (département 69) suite à la propagation de la crue formée par la Saône et ses affluents», a indiqué Vigicrues dans son dernier bulletin.

Sur l'Aygues, un retour à la normale est prévu demain vendredi matin, tandis que sur la Saône, une légère montée des niveaux est encore attendue jusqu'en milieu de journée de vendredi.

La population de ces zones pourrait être confrontée à des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation pourraient également être difficiles par endroits.