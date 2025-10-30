Crues : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé deux départements en vigilance orange aux crues pour la journée du jeudi 30 octobre.

Prudence près des cours d'eau. Deux départements, la Drôme et le Vaucluse, sont placés en vigilance orange au risque de crues pour la journée de ce jeudi 30 octobre.

«Suite aux fortes précipitations de cette nuit, une crue importante est en cours sur l'Aygues. Des débordements importants pourraient avoir lieu en ce début de matinée sur ce tronçon, notamment sur le secteur d'Orange», a expliqué Vigicrues dans son dernier bulletin.

@Météo-France

«Des inondations importantes sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires», a expliqué le service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France.

«Des coupures d'électricité peuvent se produire. Les digues peuvent être fragilisées ou submergées. Et Les zones en sous-sol, notamment les parkings souterrains, peuvent être dangereuses», ont ajouté les prévisionnistes.

Il est vivement recommandé de s’éloigner des ponts et des cours d’eau, de ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement. Par ailleurs, Météo-France conseille aux habitants concernés par ces alertes de se tenir au courant de l’évolution de la situation.