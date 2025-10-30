Crues : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Le prévisionniste Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce jeudi 30 octobre.

Les habitants de ces territoires sont appelés à faire preuve de prudence. Alors que les températures ont fortement chuté, et que la pluie s’est invitée dans certains coins de l’Hexagone, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune crues ce jeudi.

Ainsi, sont concernés, l’Ardèche, le Doubs, le Gard, le Jura et le Rhône.

Selon les prévisionnistes, cette alerte devrait être effective sur l’ensemble de la journée de jeudi.

En parallèle, des rafales de vent sont attendues dans l’ouest du pays.