Crues : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Le prévisionniste Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce jeudi 30 octobre.

Les habitants de ces territoires sont appelés à faire preuve de prudence. Alors que les températures ont fortement chuté, et que la pluie s’est invitée dans certains coins de l’Hexagone, Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune crues ce jeudi.

Ainsi, sont concernés, l’Ardèche, le Doubs, la Drôme, le Gard, le Jura, le Rhône et le Vaucluse.

Selon le prévisionniste, cette alerte devrait être effective sur l’ensemble de la journée de jeudi.

En parallèle, des rafales de vent sont attendues dans l’ouest du pays.