Désindustrialisation : 444 plans sociaux dénombrés en France depuis juin 2024

444 plans sociaux ont été recensés en France entre septembre 2024 et octobre 2025, un chiffre attestant de la désindustrialisation du pays.

«La politique de l'offre de Macron, elle est non seulement très coûteuse, mais c'est une catastrophe sociale, un fiasco économique», s’est insurgée Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, après avoir présenté les chiffres du recensement des plans sociaux en France.

Selon les chiffres du syndicat, 444 plans sociaux ont été recensés depuis juin 2025 et 325 ont débouché sur une fermeture de sites industriels. «C'est un recensement très partiel. Il nous en manque énormément, c'est juste le petit bout de l'iceberg», a-t-elle déclaré. En mai 2025, le nombre de plans de licenciement était estimé à 325.

«On a été les premiers à dire que nous sommes dans un moment de désindustrialisation massive. Et maintenant, tout le monde nous donne raison puisque les chiffres officiels montrent qu'il y a maintenant plus de fermetures d'usines que d'ouvertures», ajoute-t-elle.

Une rencontre avec le ministre de l'Industrie prévue ce jeudi

30.000 emplois seraient menacés par ces plans sociaux, selon la numéro un de la CGT, qui va plaider pour un changement de politique lors de sa rencontre jeudi avec le ministre de l’Industrie Sébastien Martin.

«La première demande que je vais lui faire, c'est de changer de politique économique et industrielle. Ce n'est plus possible d'avoir une politique du carnet de chèques où on se contente de distribuer 211 milliards d'aides publiques aux entreprises sans conditions ni contreparties», a souligné Sophie Binet. Pour elle, «quand on est aidé, on n'a pas le droit de licencier».