Emmanuel Macron : avec seulement 11% d'opinions favorables, la cote de confiance du président atteint son niveau le plus bas

La cote de confiance du chef de l'Etat n'a jamais été aussi faible. [ REUTERS/Gonzalo Fuentes]
Par CNEWS
Publié le

Selon un sondage, la cote de confiance d’Emmanuel Macron a chuté à 11%, son niveau le plus bas depuis sa prise de fonction. Un tel score n’avait pas été constaté depuis septembre 2016, sous François Hollande.

Du jamais vu pour le chef de l’Etat. Selon le baromètre de nos confrères du Figaro Magazine, la cote de confiance du président de la République Emmanuel Macron est tombée à 11% ce jeudi. S’il a perdu cinq points en un mois, celui-ci a également atteint son niveau le plus bas depuis sa prise de fonction en 2017. Un tel score n’avait d’ailleurs plus jamais été atteint depuis François Hollande en 2016. 

D’après ce sondage, Emmanuel Macron a perdu en popularité y compris parmi les sympathisants du socle commun. En effet, sa cote s’avère être bonne chez 53% des Français proches d’Ensemble, la coalition regroupant le MoDem, Horizons et Renaissance, le parti présidentiel.

Sébastien Lecornu épargné 

Alors qu’Emmanuel Macron paie l’instabilité politique, son Premier ministre Sébastien Lecornu est lui moins touché par cette baisse de confiance. Selon le baromètre mensuel de l'Ifop pour le Journal du Dimanche, datant d’octobre dernier, le chef du gouvernement a atteint 38% de popularité. 

Celui-ci a enregistré notamment des résultats positifs du côté des sympathisants socialistes et écologistes (42%), alors qu'il tente de trouver des accords avec la gauche. 

Sur le même sujet «Emmanuel Macron ne m'a pas donné tort» : Sylvain Maillard préfère Rachida Dati à Pierre-Yves Bournazel pour la candidature à la mairie de Paris Lire

Selon le baromètre du Figaro Magazine, Jordan Bardella est largement sollicité. Le président du Rassemblement national dispose d’une cote de popularité de 87% du côté de l’extrême droite, 51% parmi les sympathisants de droite et 26% du côté du centre.

PolitiqueEmmanuel Macronpopularité

