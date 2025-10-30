Eure : une femme condamnée pour avoir ébouillanté sa meilleure amie, la maîtresse de son mari

Une femme d’une trentaine d’années a été condamnée lundi 20 octobre à dix-huit mois de prison avec sursis à Évreux pour avoir jeté de l’eau bouillante sur sa meilleure amie. Elle avait découvert que celle-ci entretenait une relation avec son mari.

Dans l’Eure, une violente dispute sur fond d'adultère a tourné au drame. Une femme d’une trentaine d’années a été condamnée à dix-huit mois de prison avec sursis, le 20 octobre dernier, par le tribunal d’Évreux pour avoir ébouillanté sa meilleure amie, rapporte L’Éveil de Pont-Audemer.

Les faits remontent à mai 2024. Soupçonnant son mari d’infidélité, la jeune femme mise en cause avait découvert que l'homme avait une maîtresse et que celle-ci n’était autre que sa meilleure amie.

Lors d’une confrontation entre les deux femmes, une dispute violente a d'abord éclaté. «Elle m’a dit des choses très dures, comme quoi je ne pouvais pas le satisfaire sexuellement», a reconnu la femme trompée devant le tribunal.

Brulée au second degré sur une grande partie du corps

Sous le choc, «déstabilisée» selon ses propres mots, la trentenaire s’est ainsi emparé d’une casserole d’eau bouillante, la projetant sur sa rivale. La victime, brûlée au second degré au niveau du cou et de la poitrine, a été hospitalisée, ont rapporté nos confrères de Nice-Matin.

Outre sa peine de prison, l'accusée devra également verser des dommages et intérêts à son ancienne amie pour le préjudice subi.