Halloween : vente et consommation d'alcool, feux d'artifice... Des mesures prises dans le Rhône dans l'espoir de garantir l'ordre public

La préfète du Rhône en appelle au sens des responsabilités de chacun afin que cette fête conserve son caractère familial et festif. [© @prefetrhone / X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face aux débordements constatés année après année, la préfète du Rhône durcit le ton. Vente d’alcool, pétards et carburant seront encadrés dans l'espoir de passer une nuit d’Halloween sans incident.

Comme chaque année, les autorités se préparent à encadrer la nuit d’Halloween, souvent marquée par des débordements dans le Rhône. Face aux troubles à l’ordre public constatés les 31 octobre précédents, la préfète a ainsi décidé de renforcer la prévention et d’encadrer plus strictement les festivités pour garantir un climat serein à Lyon et dans l’ensemble du département.

Entre le 31 octobre à midi et le 2 novembre à 6h, plusieurs interdictions seront en vigueur : il sera interdit d’acheter, de vendre, de transporter ou d’utiliser des artifices de divertissement de catégories F2 et F3. La vente et la détention de carburant dans des récipients portables seront également proscrites durant cette période.

Une vente d'alcool encadrée

Par ailleurs, entre 20h et 6h du matin les nuits du 31 octobre au 1er novembre, puis du 1er au 2 novembre, il sera interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique (hors espaces autorisés) ainsi que de vendre des boissons alcoolisées à emporter.

La préfète du Rhône en appelle au sens des responsabilités de chacun afin que cette fête conserve son caractère familial et festif. 

Elle invite également les automobilistes à redoubler de prudence à la tombée de la nuit, notamment près des zones résidentielles, où de nombreux enfants circuleront pour le traditionnel «trick or treat», la fameuse quête de bonbons.

halloweenRhône

