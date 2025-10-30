Nicolas Sarkozy : Gérald Darmanin a rendu visite à l’ancien président de la République à la prison de la Santé

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a échangé avec l’ancien président Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé ce mercredi.

Comme il l’avait annoncé le 20 octobre dernier, Gérald Darmanin a rendu visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Le ministre de la Justice s’est entretenu, ce mercredi, avec l’ancien chef de l’État, incarcéré à l’isolement depuis le 21 octobre dernier, a appris CNEWS.

La visite du garde des Sceaux, accompagné du directeur de la prison, a duré une quarantaine de minutes.

Celui-ci a, par la suite, échangé avec des agents pénitentiaires, notamment au sujet de la sécurité de la détention de Nicolas Sarkozy.

Une sécurité renforcée

Depuis son incarcération, Nicolas Sarkozy fait l'objet d'une surveillance renforcée. Le 22 octobre dernier, trois détenus de la prison avaient été placés en garde à vue après «la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo, manifestement tournée par un détenu» de l'établissement pénitentiaire «proférant des menaces à l'arrivée dans les locaux de Nicolas Sarkozy».

L'ancien chef de l'État a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. Il a fait appel de la condamnation et est de fait toujours présumé innocent.

Son incarcération constitue une première dans l'histoire de la République. Nicolas Sarkozy est astreint aux règles carcérales, enfermé dans sa cellule une grande partie de la journée.