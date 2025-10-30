Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Plus de 900 décès en 2024 : la mortalité des personnes sans-abri bondit en France, selon une association

70% des personnes sans-abri décédée en 2024 l'étaient depuis plus de 5 ans. (Photo archive) [© Stéphane de SAKUTIN/AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Dans son rapport d’octobre 2025, paru ce jeudi, l’association Les Morts de la Rue alerte sur la hausse de la mortalité des personnes sans-abri en 2024, qui a augmenté de 16% pour atteindre 912 morts.

«Vivre dans la rue tue». L’association Les Morts de la Rue a publié ce jeudi 30 octobre son 13e rapport «Dénombrer&Décrire», consacré à la mortalité des personnes sans-abri en France.

Ainsi, le collectif a dénombré 912 décès de personnes sans-abri en 2024, soit une augmentation de 16% par rapport à 2023. Dans le détail, 304 d'entre-elles vivaient dans la rue au moment de leur mort et 243 étaient en situation d’hébergement provisoire. Toutefois, pour les 365 décès restants, il n’a pas été possible de déterminer la situation qui prédominait au moment de la mort.

Ce qui alerte encore plus l’association, c’est l’âge moyen des personnes ayant perdu la vie dans la rue : 47,7 ans, soit 32 ans de moins que la moyenne française. Plus inquiétant encore, 4% des morts sont celles d’enfants de moins de 15 ans, une part qui a doublé sur la période 2012-2023.

17% de morts violentes

De plus, si les hommes représentent 82% de ces décès, la part des femmes monte à 13%, mettant en avant une féminisation du sans-abrisme.

Si 40% des causes de décès sont inconnues, les données récoltées par Les Morts de la Rue ont permis de mettre en avant que 17% ont résulté de violence (noyades, agressions, suicides…). Par ailleurs, le décompte permet de mettre en avant 17 décès par hypothermie et 15 liés à des incendies.

L’association pointe également du doigt l’échec des dispositifs d’aide pour sortir de la rue, puisque 70% des personnes sans-abri décédées en 2024 l’étaient depuis plus de 5 ans et 30% depuis plus de 10 ans.

Sur le même sujet Zéro sans-abris dans l'UE en 2030 : un objectif «difficilement réalisable», selon des associations Lire

Pour le moment, depuis le 1er janvier 2025, le collectif Les Morts de la Rue a déjà recensé 614 décès de personnes sans-abri. 

Sociétésans-abriSDFDécès

À suivre aussi

Heure d'hiver 2025 : date, sens des aiguilles, sommeil… Tout ce qu’il faut savoir
«J'aime ma boîte» : 84% des Français estiment que leur entreprise est utile à la société, selon un sondage
«Remboursement de la SNCF suite à la grève» : attention à cette arnaque qui se répand de plus en plus

Ailleurs sur le web

Dernières actualités