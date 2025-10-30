Plus d'un tiers des enfants et des adolescents sont victimes de cyberharcèlement, selon une étude

La Caisse d’Épargne et l’association e-Enfance /3018 ont dévoilé aujourd’hui les résultats de leur enquête annuelle sur le cyberharcèlement chez les 6-18 ans. Et ce phénomène concerne de plus en plus d'entre eux.

Un constat très préoccupant. Selon une étude de la Caisse d’Épargne et de l’association e-Enfance /3018, 37 % des 6-18 ans ont déjà été victime de harcèlement et de cyberharcèlement.

Plus inquiétant encore, ce chiffre ne diminue pas avec l’âge. Ainsi, au primaire et dès l’âge de 6 ans, 35 % des enfants font face à ces situations, ce chiffre ayant augmenté de 11 % en un an.

L'effet de groupe comme moteur du harcèlement

L’enceinte de l’établissement reste le lieu où se produit majoritairement ce phénomène, mais le rapport addictif qu’entretient cette génération avec les réseaux sociaux a pour conséquence de prolonger le harcèlement en ligne.

Le cyberharcèlement touche aujourd’hui 18 % des 6-18 ans. WhatsApp concentre 41 % de ces situations de violence, notamment dans les groupes de classe. L’effet de groupe constitue le principal moteur du harcèlement : 45 % des jeunes interrogés répondent avoir suivi une dynamique collective. L’envie de rigoler ou la vengeance complètent le tableau des motivations, aussi triviales qu’inquiétantes.

Des parents inquiets et sans solutions

Pour les victimes, les conséquences sont tout aussi graves, avec des effets sur leur santé mentale : état de souffrance extrême, pensées suicidaires, perte de confiance en soi, angoisses… Autant de séquelles d’une violence qui se vit très souvent dans le silence.

Le 3018, le numéro national de lutte contre les violences en ligne géré par l’association e-Enfance /3018, est l’un des outils permettant d’accompagner les victimes.

Les parents peinent à réglementer l’accès aux réseaux sociaux : 65 % des enfants en primaire se rendent sur les réseaux malgré une interdiction d’inscription avant l’âge de 13 ans.

Dépourvus de solutions, ils sont 64 % à exprimer leur inquiétude et leur sentiment d’impuissance face à ce fléau, et 90 % souhaitent une plus grande responsabilisation des réseaux sociaux.