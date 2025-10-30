Toute l’actu en direct 24h/24
Qualifiée de «caution» par Abdelkader Lahmar, Hanane Mansouri réclame une mesure disciplinaire à l’encontre du député insoumis

Hanane Mansouri dénonce un «propos est profondément déplacé». [Bertrand GUAY / AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Alors qu'elle prenait la parole à la tribune de l'Assemblée pour défendre la proposition de loi du RN visant à rétablir le délit de séjour irrégulier, la députée UDR Hanane Mansouri a été traitée de «caution» par un député LFI. Une insinuation qui mérite une sanction, selon elle.

Une référence à ses origines marocaines. Benjamine de l’Assemblée nationale, Hanane Mansouri (UDR) représentait son parti à la tribune pour soutenir la proposition de loi du RN visant à rétablir le délit de séjour irrégulier.

Au cours de sa prise de parole, la députée de l'Isère a été qualifiée de «caution» par le député insoumis Abdelkader Lahmar. Un sous-entendu que l’élue n’a pas apprécié et a dénoncé dans un courrier envoyé à la présidente de l’Assemblée nationale.

Hanane Mansouri demande une sanction

Interrompue avant le début de son discours, Hanane Mansouri a déclaré : «Pardon ? Je note qu’un de mes collègues me traite de caution». Dans sa lettre à Yaël Braun-Pivet, la députée UDR a indiqué que cette qualification avait été choisie «en raison manifeste de mes origines (marocaine, ndlr)».

«Ce propos est profondément déplacé (…) Je ne m’abaisse pas à répondre sur le terrain de la provocation. Mais je refuse que le silence cautionne ce type de dérive. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir saisir les instances compétentes afin qu’une sanction disciplinaire soit envisagée», a-t-elle écrit.

Sur le même sujet Accords franco-algériens : quels sont les groupes qui ont voté la résolution du RN à l’Assemblée ? Lire

Après l’incident, la jeune députée a reçu le soutien de ses alliés du RN, notamment de Laure Lavalette qui a dénoncé «une incompétente et dépassée à l’Assemblée», qui «plonge dans le racisme dégoûtant et haineux».

PolitiqueLFIUDRAssemblée nationale

