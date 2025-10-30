Shein et Temu vendent des chargeurs USB et des jouets dangereux pour la santé, selon UFC-Que Choisir

UFC-Que Choisir a testé des chargeurs USB et des jouets vendus sur les plates-formes Shein et Temu. L’association a constaté que la majorité des produits sélectionnés ne répondait pas aux normes en vigueur dans l’Union européenne.

En collaboration avec trois autres associations danoise, belge et allemande, UFC-Que Choisir a lancé une vaste campagne de tests pour vérifier si certains produits vendus par les sites Temu et Shein respectaient les normes de sécurité européennes.

Les quatre associations ont acheté 27 chargeurs sur Temu, 27 sur Shein, et autant de jouets sur chacune des deux plates-formes, de manière complètement aléatoire, mais à chaque fois vendus par des vendeurs tiers plutôt que par les plates-formes elles-mêmes.

Le test a consisté, dans un premier temps, à vérifier la présence des marquages obligatoires. Les produits ont ensuite été soumis à une série de vérifications chimiques, mécaniques ou électriques en laboratoire.

Une majorité de produits qui ne respectent pas les normes européennes

Les résultats ont montré que sur les 54 chargeurs achetés, 21 ne présentaient pas le bon marquage. En outre, 51 n’ont pas résisté aux tests mécaniques auxquels ils ont été soumis et seulement deux modèles (un de chaque plate-forme) ont répondu en tous points aux normes européennes. «Beaucoup de ces produits d'entrée de gamme faisaient courir de réels risques de brûlure, de choc électrique et d'incendie à leurs utilisateurs», selon l'UFC-Que Choisir.

Les tests réalisés sur les jouets ont eux montré que la moitié des 54 jouets achetés sur les deux plates-formes avaient des petites pièces qui se détachent trop facilement, au risque d'être ingérées. Présence de substances dangereuses, qualité de fabrication catastrophique : ce sont les constats faits sur plusieurs produits. Seul un jouet sur les 54 achetés respectait les normes européennes.

Sur l’ensemble des produits testés, 69 % ne répondaient pas aux normes en vigueur dans l’Union européenne et 57 % faisaient courir un risque réel d’intoxication, d’allergie, d’étouffement, de brûlure ou d’incendie à leurs utilisateurs. UFC-Que Choisir a alerté les deux plates-formes sur les résultats de ces tests. Celles-ci ont réagi en retirant de leurs sites les produits incriminés. Shein est allé plus loin en lançant une campagne de rappel auprès des acheteurs.