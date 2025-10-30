Sondage : 83% des Français estiment que la sécurité doit être une priorité pour le nouveau gouvernement

Le gouvernement de Sébastien Lecornu est attendu au tournant par les Français, qui sont 83% à estimer que la sécurité doit être une priorité, selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce jeudi.

Un «oui» franc et massif. Alors que la violence est de plus en plus présente en France, 83% des Français estiment que la sécurité doit être une priorité pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, selon un sondage de l’Institut CSA paru ce jeudi 30 octobre.

Il est toutefois à noter que la part de Français estimant que la sécurité doit être une priorité de l’exécutif a baissé de 4 points depuis janvier 2025 (87%) et d’un point par rapport à septembre 2024 (84%).

Une jeunesse très en faveur de la sécurité

Au niveau de l’âge des sondés, des disparités s'observent.

En effet, les 18-24 ans adhèrent très largement à l’idée d’une priorisation de la sécurité par le gouvernement (95%). C’est 12 points de plus que pour les 50-64 ans et 17 points de plus que pour les 35-49 ans.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 85% des CSP- estiment que la sécurité doit être une priorité contre 84% des inactifs et 78% des CSP+.

Un consensus heterogene au niveau politique

Sur le volet politique, la volonté de faire de la sécurité une priorité gouvernementale répond au schéma classique sur un tel sujet. Ainsi, les sondés plus proches de la droite la valident plus que ceux de gauche.

De ce fait, les sondés se réclamant du Parti socialiste sont 68% à valider cette priorisation de la sécurité contre 67% pour ceux proches de la France insoumise et 59% pour ceux proches des Écologistes.

A droite de l’échiquier politique, a contrario, les sondés valident presque unanimement l’affirmation selon laquelle la sécurité doit être une priorité du gouvernement de Sébastien Lecornu. Ils sont respectivement 96% pour les proches des Républicains et 97% pour ceux du Rassemblement national.

Enfin, les sondés se revendiquant du parti présidentiel, Renaissance, sont 82% à être en faveur de cette idée.

* Sondage réalisé les 28 et 29 octobre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.