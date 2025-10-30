Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Pour la journée du vendredi 31 octobre, Météo-France a placé en vigilance jaune deux départements du nord-ouest de l’Hexagone au risque de «vents violents».

La prudence s’impose. Alors que le temps demeurera calme sur la majorité du territoire, Météo-France a placé deux départements du Nord-Ouest de la France en vigilance jaune pour «vents-violents» pour la journée du vendredi 31 octobre.

©Météo-France

Cette alerte concerne globalement la Bretagne, et plus précisément les Côtes-d’Armor et le Finistère. Cela fait suite à une nouvelle perturbation «pluvieuse et active» qui va toucher l’Hexagone.

«Dans la nuit, une perturbation pluvieuse plus active aborde la Bretagne. Le vent de Sud-Est à nouveau sensible sur le pays. De la Bretagne au Cotentin, il souffle jusqu'à 60-70 km/h», écrit Météo-France.

Et d’ajouter : «Des rafales entre 60 et 80 km/h sont attendues sur le relief des Pyrénées-Atlantiques. Des rafales entre 60/70 km/h sont attendues en vallée du Rhône».

Selon Météo-France, ces perturbations devraient durer tout le week-end. «Le temps devrait rester agité pour le premier week-end de novembre avec une perturbation qui traverse la France d’ouest en est samedi, en se bloquant dimanche», peut-on lire.