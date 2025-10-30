Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Selon Météo-France, ces perturbations devraient durer tout le week-end. [Adobe stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la journée du vendredi 31 octobre, Météo-France a placé en vigilance jaune deux départements du nord-ouest de l’Hexagone au risque de «vents violents». 

La prudence s’impose. Alors que le temps demeurera calme sur la majorité du territoire, Météo-France a placé deux départements du Nord-Ouest de la France en vigilance jaune pour «vents-violents» pour la journée du vendredi 31 octobre.

©Météo-France

Cette alerte concerne globalement la Bretagne, et plus précisément les Côtes-d’Armor et le Finistère. Cela fait suite à une nouvelle perturbation «pluvieuse et active» qui va toucher l’Hexagone. 

«Dans la nuit, une perturbation pluvieuse plus active aborde la Bretagne. Le vent de Sud-Est à nouveau sensible sur le pays. De la Bretagne au Cotentin, il souffle jusqu'à 60-70 km/h», écrit Météo-France. 

Sur le même sujet Météo : retour du soleil, températures plus douces... Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

Et d’ajouter : «Des rafales entre 60 et 80 km/h sont attendues sur le relief des Pyrénées-Atlantiques. Des rafales entre 60/70 km/h sont attendues en vallée du Rhône».

Selon Météo-France, ces perturbations devraient durer tout le week-end. «Le temps devrait rester agité pour le premier week-end de novembre avec une perturbation qui traverse la France d’ouest en est samedi, en se bloquant dimanche», peut-on lire.

 

vents violentsVentvigilance météoMétéo-France

À suivre aussi

Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi
Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche
Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités