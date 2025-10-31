«Accompagnez vos petits monstres» : la Police nationale partage ses conseils pour fêter Halloween en toute sécurité

Fête d’origine anglo-saxonne attendue, Halloween est l'occasion pour les enfants de se déguiser et de sonner aux portes de leur voisinage pour demander des bonbons Pour profiter de cette journée un peu spéciale en toute sécurité, la Police nationale a partagé ses conseils.

«La prudence est mère de sûreté». À l'occasion de la célébration de la fête d’Halloween en France, la Police nationale a partagé ses conseils pour que cette journée du 31 octobre se déroule en toute sécurité.

#MardiConseil | 🎃 Halloween approche ! Vendredi soir, petits et grands seront de sortie et les policiers seront mobilisés pour veiller à la sécurité de tous. Avant de partir chasser les bonbons, prenez connaissance de ces quelques conseils ⬇️ pic.twitter.com/z36mKjyQGJ — Police nationale (@PoliceNationale) October 28, 2025

Lors de cette journée, il est de tradition que les enfants se déguisent et demandent des bonbons à leurs voisins ou encore aux commerçants du quartier.

Dans cette petite vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la Police nationale adopte un ton léger, voire humoristique, qui reprend les codes d’Halloween. Ainsi, il est demandé à ceux qui vont se déguiser «d’effrayer sans terroriser» et de ne pas faire peur à autrui.

La nuit tombant plus vite depuis le passage à l’heure d’hiver, la Police nationale rappelle qu’il faut «briller dans les ténèbres» pour être facilement visible des autres usagers de la route.

De même, il est demandé aux parents de surveiller leurs enfants. «Accompagnez vos petits monstres» indique avec humour la Police nationale qui souhaite éviter toute disparition inquiétante d’enfants.

Les petits Anglo-saxons qui partent à la chasse aux bonbons ont l’habitude de déclarer «des bonbons ou un sort», ainsi les policiers rappellent qu’il faut «ensorceler sans importuner», c’est-à-dire accepter poliment un refus.