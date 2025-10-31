«Je suis très content que la droite républicaine ait fait ce pour quoi on est là : on est contre les augmentations d'impôts qui vont tuer de l'emploi et tuer de l'activité économique», s'est réjoui juste après le vote le patron des députés LR, Laurent Wauquiez.
Cela «démontre qu'il n'y a absolument rien à négocier avec un pouvoir macroniste qui depuis le début, depuis qu'ils ont perdu les élections, décide d'appliquer leur programme», a de son côté grincé la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot.
De son côté, le député socialiste Arthur Delaporte s'est dit «très inquiet parce que la pente prise n'est pas la bonne". Mais "il y a encore d'autres amendements qui arrivent, notamment sur le rétablissement de l'ISF. Donc le débat sur les recettes potentielles n'est pas fini», a-t-il souligné, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu, présent vendredi après-midi dans l'hémicycle, y «reviendra plus tard sur les suites à donner à ce débat», a fait savoir son entourage.
La taxe Zucman de taxation sur le patrimoine, qui concentrait l’essentiel des discussions sur le projet de loi de finances 2026 a été rejetée par l’Assemblée nationale, ce vendredi 31 octobre, à 172 voix pour et 228 contre.
Un rejet anticipé par le PS, qui continue de demander des mesures alternatives de justice fiscale dans le projet de budget.
Le PS, La France insoumise, les communistes et les écologistes avaient proposé un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, inspiré des travaux de l'économiste Gabriel Zucman. L'Assemblée a également rejeté une version de compromis proposée par le seul PS, proposant un impôt minimum de 3% à partir de 10 millions d'euros, mais en excluant les entreprises innovantes et familiales.
Les députés de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale ont approuvé la création d’un nouveau congé de naissance, permettant aux parents de prendre jusqu’à deux mois supplémentaires chacun pour accueillir leur enfant.
Ce congé supplémentaire de naissance, qui s’ajouterait aux congés maternité et paternité existants, est l’une des mesures du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026. Ce vote en commission soit ensuite être confirmé par les députés dans l’hémicycle la semaine prochaine, où ils repartiront du texte initial du gouvernement, une règle pour les textes budgétaires.
Une discussion qui s’annonce «longue», a commenté la vice-présidente de l’Assemblée nationale Clémence Guetté, alors que le débat sur la taxe Zucman a commencé dans l’hémicycle.
«Les milliardaires bénéficient d’un droit d’exception» qu'il faut mettre fin, a défendu la députée Écologiste de la Haute-Garonne Christine Arrighi à l’Assemblée avant le vote dans l’hémicycle. «Regardez combien nous sommes raisonnables ! On leur prend 2%, on leur laisse 98%», a ajouté le député de la Somme François Ruffin.
Les députés de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, saisis du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, ont approuvé ce matin la limitation de la durée des arrêts de travail prescrits.
Cette durée sera fixée par décret, le gouvernement indiquant souhaiter la limiter à 15 jours pour un premier arrêt de travail, s’il est prescrit par un médecin de ville, et 30 jours à l’hôpital. Toute prolongation serait limitée à deux mois. Les médecins pourront toutefois déroger au plafond prévu «au regard de la situation du patient et en le justifiant sur leur prescription».
La conférence sur le travail et les retraites souhaitée par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, sera officiellement lancée mardi, avec la tenue d’une réunion portant sur le format et la méthode de travail envisagés, a annoncé vendredi le ministre du Travail.
«Le 4 novembre, nous lancerons officiellement la conférence Travail et Retraites avec l’ensemble des organisations syndicales et patronales», a assuré Jean-Pierre Farandou dans une déclaration écrite à l’AFP, alors que l’examen du budget de la Sécurité sociale (PLFSS) s’ouvrira le même jour à l’Assemblée nationale.
L'Assemblée a voté une première mesure de taxation des hauts patrimoines ciblant les holdings, dont la droite a largement limité la portée, au grand dam de la gauche qui s'apprête à défendre sa taxe Zucman dans l'hémicycle.
Elle a été adoptée par 224 voix, contre 10. Le chef des députés Les Républicains (LR), Laurent Wauquiez, s'est réjoui «d'arrêter la folie fiscale et la taxe mania» du projet de budget, auprès de l’AFP. Les groupes de gauche ont préféré s'abstenir.
Le premier secrétaire du PS Olivier Faure reconnaît que la taxe Zucman ne sera «vraisemblablement pas votée» mais demande des «outils» alternatifs.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu assistera, ce vendredi, à l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Une journée qui s'annonce chargée en raison, notamment, des débats autour de la taxe Zucman.
Deux gros morceaux pour le prix d'un. Les députés débattent ce vendredi dans l'hémicycle de taxation du patrimoine, sur fond d'ultimatum du PS pour davantage de «justice fiscale», et une partie des parlementaires doivent se prononcer en commission sur la suspension de la réforme des retraites, autre clé d'une non-censure.
Dès 9h, les députés rouvriront les débats sur le projet de budget de l'Etat, avec la question sensible de la fiscalité du patrimoine et la désormais fameuse taxe Zucman, après avoir approuvé ces derniers jours plusieurs taxes sur les grandes entreprises ou les géants des technologies.