En directBudget 2026 : Olivier Faure concède que la taxe Zucman ne sera «vraisemblablement pas votée»

Les députés débattent ce vendredi dans l'Assemblée nationale de la question de la fiscalité du patrimoine et la désormais fameuse taxe Zucman. Par ailleurs, une partie des parlementaires doivent se prononcer en commission sur la suspension de la réforme des retraites. Suivez notre direct.
Olivier Faure dubitatif avant le vote de la taxe Zucman

le premier secrétaire du PS Olivier Faure reconnaît que la taxe Zucman ne sera «vraisemblablement pas votée» mais demande des «outils» alternatifs. 

Sébastien Lecornu au Palais-Bourbon

Le Premier ministre Sébastien Lecornu assistera, ce vendredi, à l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Une journée qui s'annonce chargée en raison, notamment, des débats autour de la taxe Zucman. 

Journée majeure à l'Assemblée nationale

Deux gros morceaux pour le prix d'un. Les députés débattent ce vendredi dans l'hémicycle de taxation du patrimoine, sur fond d'ultimatum du PS pour davantage de «justice fiscale», et une partie des parlementaires doivent se prononcer en commission sur la suspension de la réforme des retraites, autre clé d'une non-censure. 

Dès 9h, les députés rouvriront les débats sur le projet de budget de l'Etat, avec la question sensible de la fiscalité du patrimoine et la désormais fameuse taxe Zucman, après avoir approuvé ces derniers jours plusieurs taxes sur les grandes entreprises ou les géants des technologies.

PolitiqueBudgetBudget de la Sécu

