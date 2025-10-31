Deux gros morceaux pour le prix d'un. Les députés débattent ce vendredi dans l'hémicycle de taxation du patrimoine, sur fond d'ultimatum du PS pour davantage de «justice fiscale», et une partie des parlementaires doivent se prononcer en commission sur la suspension de la réforme des retraites, autre clé d'une non-censure.

Dès 9h, les députés rouvriront les débats sur le projet de budget de l'Etat, avec la question sensible de la fiscalité du patrimoine et la désormais fameuse taxe Zucman, après avoir approuvé ces derniers jours plusieurs taxes sur les grandes entreprises ou les géants des technologies.